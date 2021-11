Une pétition recueille 12 000 signatures pour la survie de la serre indo-australienne

La serre indo-australienne de l’ancien zoo de Québec, vouée à une démolition imminente, trouve des défenseurs au-delà des limites de Charlesbourg. Une pétition en ligne initiée par un résident de Laval a recueilli plus de 12 000 signatures, en plus de mobiliser le soutien de plusieurs personnalités publiques, dont l’auteure et militante écologiste Laure Waridel.