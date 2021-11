COVID-19 en Ontario : 728 nouveaux cas et 5 décès de plus

L’augmentation des cas de COVID-19 se maintient au-dessus de la barre des 700 samedi en Ontario pour une troisième journée de suite. La province recense 728 nouvelles infections, et cinq décès de plus.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, indique que 441 des dernières infections concernent des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Elle précise que 287 cas concernent des personnes entièrement vaccinées.

La santé publique signale aussi 500 nouvelles guérisons depuis le dernier bilan.

Par ailleurs, 283 patients atteints de la COVID-19 sont actuellement hospitalisés en Ontario, soit 14 de plus que la veille.

Le nombre de patients aux soins intensifs est toutefois inconnu, puisque certaines données relatives aux soins intensifs étaient indisponibles au moment d’écrire ces lignes.

Quelque 15 367 doses de vaccins de plus ont été administrées depuis le dernier bilan.

À l'heure actuelle, 88,9 % des Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin et 85,9 %, deux doses.

Depuis le début de la crise sanitaire, 22 791 463 doses de vaccin ont été administrées en Ontario au total.

Quelque 30 138 tests de dépistage ont été réalisés en 24 h.