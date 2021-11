Des joueurs de curling de Fredericton battent un record Guinness

Un groupe de joueurs de curling de Fredericton a battu le record mondial Guinness de la plus longue partie de curling, vendredi. L’objectif était d’amasser de l’argent au profit de la santé mentale des jeunes.

Le Capital Winter Club a commencé son défi lundi et souhaitait jouer pendant 120 heures.

Des pauses de deux heures étaient accordées aux deux équipes de cinq personnes après chaque tranche de huit heures sur la glace.

L’objectif des joueurs de curling de Fredericton était d’amasser de l’argent au profit de la santé mentale des jeunes. Photo : Avec la gracieuseté de Jaime Watson

Vendredi vers 18 h, ils avaient officiellement joué sur la glace pendant 105 heures, soit plus de quatre jours.

Deux heures plus tard, les joueurs avaient atteint la somme de 160 874 $.

Le groupe, qui a peu dormi cette semaine, a terminé sa joute à 9 h 30, samedi matin.

La santé mentale des jeunes mise de l’avant

Cette joute de curling a été organisée à la suite du suicide de la jeune Lexi Daken en février 2021.

Le triste événement a suscité de nombreuses discussions chez les membres du club de curling Capital Winter, puisque plusieurs de leurs enfants sont atteints d’anxiété.

C’est ce qui nous a incités à faire cet événement , explique le directeur du club, Jaime Watson.

Vendredi soir, le groupe de curling a recueilli 160 000 $ au profit de la santé mentale des jeunes. Photo : Edwin Hunter/CBC

Une part de l’argent amassé sera remis aux écoles secondaires de Fredericton pour la mise en place de salles sensorielles pour les élèves aux prises avec de l’anxiété. L’autre part ira à l’organisme Family Enrichment & Counselling Service.

Le coorganisateur et de la joute et l’un des dix joueurs de curling à avoir participé à l’événement, Steve Burns, affirme que le Nouveau-Brunswick et ses provinces avoisinantes enregistrent un sérieux manque de services de santé mentale pour les jeunes.

La communauté nous a énormément soutenus. Pas seulement ici ; il y a eu des dons de partout dans le monde , dit-il.