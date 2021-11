Les citoyens sollicités dans les rues d’Amos pour les paniers de Noël

Les équipes des services d'urgences seront installées dans plusieurs axes routiers pour solliciter des dons des automobilistes.

Cette année encore, l'événement se tient dans le respect des règles sanitaires de la santé publique, avec le port du masque et la distanciation physique entre autres.

Et pour éviter de devoir manipuler des aliments, ce sont des bons d'achat qui seront distribués aux familles comme c'était le cas l'an passé.

Cette année comme l'an passé, il n'y aura pas vraiment de paniers de victuailles. Ça va être des cartes de bons d'achat restrictives pour la nourriture seulement qui vont être utilisables dans les magasins IGA d’Amos. Et avec ça, les gens vont avoir des cadeaux pour les enfants comme chaque année. C'est le 18 décembre, les pères Noël vont livrer les bons d'achat et les cadeaux pour les enfants , explique le président de la campagne des Paniers de Noël d'Amos de la Coop IGA Francis Cimon.

Le président de la campagne des Paniers de Noël d'Amos de la Coop IGA d’Amos Francis Cimon. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L'année passée, environ 20 000 $ ont été distribués à raison de 300 $ pour chaque famille.

Francis Cimon explique que la campagne est essentielle pour aider environ 500 personnes dans le besoin.

« On pense que c'est quelque chose de très réconfortant pour les familles qui ont un petit plus de difficultés à joindre les deux bouts. » — Une citation de Francis Cimon

D’avoir comme ça un supplément qui arrive juste avant le temps des fêtes pour pouvoir faire comme tout le monde et passer un bon temps des fêtes et pouvoir avoir un petit peu de réconfort, je pense que c'est quelque chose de très bien venu et qui est encore nécessaire , ajoute Francis Cimon.

Les gens dans le besoin doivent contacter le comité des paniers de Noël pour s'inscrire sur la liste des bénéficiaires.