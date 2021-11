COVID-19 : fermeture de commerces à Notre-Dame-du-Nord

La municipalité rappelle que le virus est de plus en plus présent dans la communauté.

C'est pourquoi elle a sollicité la collaboration de certaines entreprises pour freiner cette propagation.

Elle demande donc la fermeture des restaurants, de l'aréna et de l'église cette fin de semaine.

Les épiceries restent tout de même ouvertes, mais doivent appliquer des mesures sanitaires.

La Première Nation de Timiskaming près de Notre-Dame-du-Nord a par ailleurs déclaré l’état d’urgence à la suite de la montée des cas de COVID-19.

Un couvre-feu est imposé entre 23 h et 6 h.

Vendredi, la Santé publique demandait aux citoyens du Témiscamingue d'annuler toutes les activités non essentielles qui rassemblent plusieurs personnes.

C'est le cas du Marché de Noël de Lorrainville qui devait avoir lieu samedi en présence de 58 artisans.

Les organisateurs de l'événement ont dû rappeler vendredi tous les participants pour leur annoncer l'annulation du marché, dont des artistes, des animateurs et des groupes de musique.

Le marché pourrait être remis au 4 décembre, explique Simon Gélinas du comité organisateur.

On demande aux gens de faire attention, d'écouter les demandes de la santé publique en espérant que l'on passe à travers ça et que ça aille mieux dans les prochaines semaines. Mais si ça ne s'améliore pas et que ça n'arrive pas le 4 décembre, il y a d'autres fins de semaine encore et on pourrait tenir le Marché de Noël avant Noë l, dit-il.

En plus du marché de Noël, d'autres activités sportives ont également été reportées.