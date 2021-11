Des boulets potentiellement dangereux retrouvés à Louisbourg

L’Unité de plongée de la Flotte Atlantique s’est vu confier la mission de neutraliser les boulets de canons encore potentiellement actifs, retrouvés à la Forteresse de Louisbourg au Cap-Breton.

Entre le 2 et le 9 novembre, leur mission consistait à examiner la collection, puis déterminer quels artefacts étaient encore à ce jour remplis de poudre noire, et, même si le risque était faible, ils étaient potentiellement explosifs.

Des techniciens en neutralisation d’explosifs et de munitions ont retiré les boulets de canon du site et les ont transportés à la base militaire de Gagetown, au Nouveau-Brunswick, où ils ont été neutralisés par détonation contrôlée, en toute sécurité.

Les artefacts avaient été retrouvés et entreposés par le personnel de Parc Canada au fil des ans, lors de la reconstruction de la forteresse dans les années 60, mais aussi au cours d’excavations archéologiques en particuliers le long des côtes, un travail toujours en cours visant à sauver des artefacts de l’érosion côtière.

Des figurants en uniforme de soldat font tonner un canon sur un rempart à la Forteresse de Louisbourg. Photo : Parcs Canada

Véronique Hotton, une agent d’éducation pour le lieu historique de la Forteresse de Louisbourg, explique que le risque a toujours été faible puisque la plupart des boulets ont été retrouvés dans des lieux humides.

La poudre noire, aussitôt que ça devient humide, ça arrête de fonctionner essentiellement. Puis en 2019, quand on a trouvé un mortier au bord de la plage, on a trouvé que le saut de cire était encore intact. Il y avait une possibilité quand même très mince, mais quand même là, que la poudre puisse encore être sèche et donc encore active , dit-elle.

La découverte a mené Parc Canada à réexaminer sa collection d’artefacts au complet, avec l’aide des experts des forces armées: On leur a demandé, est-ce possible que c’est actif? Ils ont dit oui, alors c’est là qu’on a mis un plan en place pour s’occuper de ces mortiers et boulets de canon de façon sécuritaire , relate Véronique Hotton.

150 boulets

Environ 150 boulets ont été transportés à la base militaire de Gagetown pour être détruits avec précaution.

Le capitaine d’armes de l’Unité de Plongée de la flotte de l’Atlantique, Yves Clément, est l’un des chefs ayant veillé au bon déploiement de l’opération. L’équipe a fait une super bonne job, ils ont réussi du début jusqu’à la fin! Et je suis sûr qu’il y a des chances qu’on retourne à Louisbourg.

On retrouve chaque année sur le territoire Nouvelle-Écossais, des boulets de canon, mais aussi des obus, des grenades, et d’autres engins explosifs datant des premières et deuxièmes Guerres Mondiales.

C’est un travail très prenant pour l’Unité de Plongée de la flotte de l’Atlantique explique Yves Clément : Ça dépends des années, 50 à 100 missions par année, des fois c’est plus, des fois c’est moins, encore des munitions et ça va prendre encore plusieurs années avant que la plupart des munitions sont disposées.

Une opération hors de l’ordinaire pour les Forces armées Canadiennes ; détoner des dizaines de boulets de canon remplis de poudre explosive. Photo : Radio-Canada

Yves Clement rappelle que même si ce sont des objets à valeur historique, ce sont avant tout des objets dangereux.

Parc Canada recommande aussi de laisser un artefact dans l’environnement où il a été retrouvé, non seulement pour des raisons évidentes de sécurité, mais le contexte et le lieu de la découverte est extrêmement important du point de vue archéologique, pour bien comprendre les artefacts.

Véronique Hotton croit qu’il y a certainement encore beaucoup de trouvailles à faire sur le lieu historique : Il y a beaucoup, beaucoup de boulets de canons qui ont été échangés entre les Britanniques et les Français sur le site de la Forteresse et on a seulement fait des recherches archéologiques dans des petits secteurs.

Parc Canada estime que la reconstitution historique de la forteresse de Louisbourg n’occupe seulement que 25 % de la ville originale.

Il reste encore beaucoup de terrains archéologiques à fouiller. Et dans ces morceaux de ville, c’est très probable qu’on va trouver des boulets de canons, des mortiers, toutes sortes d’artefacts militaires et autres. On s’attend à trouver plus d’artefacts et, très possiblement, d’avoir à rappeler les forces armées si les mortiers qu’on trouve sont intacts.

Les forces canadiennes disent qu'elles sont prêtes à se mobiliser en cas de découverte de munitions, ne serait-ce que d’un seul boulet de canon.