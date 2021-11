Évaluation de satisfaction des CHSLD : des proches aidants partagés à Sherbrooke

Réalisé par le Comité des usagers des CLSCCentre local de services communautaires et CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Sherbrooke et de l'IUGS, le sondage avait pour but d’évaluer les services offerts aux aînés en temps de pandémie.

Ce genre de sondage est régulièrement organisé par le Comité des usagers, indique Nicole Chiasson, sa Présidente. Cette année, ce qui est particulier, c’est qu’on a visé vraiment uniquement les proches. Habituellement, quand on a la possibilité de circuler à l’intérieur des installations, on peut aussi aller rencontrer les résidents qui sont aptes à répondre à un questionnaire.

Les proches aidants se sont en grande majorité montrés satisfaits de la disponibilité des équipements de protection individuelle et des interactions entre les employés et les résidents. Ils ont aussi dit apprécier les soins prodigués aux résidents quand ces derniers tombaient malades.

Près du tiers des répondants ont cependant critiqué un certain manque de communication avec les proches lorsque les résidents étaient malades ou en fin de vie. Le manque de soutien aux proches en cas de maladie ou de décès a aussi été pointé du doigt par plus du quart des répondants.

Ces résultats ne surprennent pas le Comité des usagers, indique Nicole Chiasson. De façon générale, à cause de la situation de la COVID, on s’attendait qu’il y ait des insatisfactions au niveau de la communication. Surtout que les gens avaient encore sur le cœur le fait que pendant plusieurs semaines, ils n’avaient pas le droit à cause du décret ministériel d’aller visiter leurs proches en résidence. Après, on sait qu’il y a eu des éclosions, et que les gens pensaient que l’information ne circulait pas suffisamment , explique-t-elle.

Méthodologie : 348 proches aidants dans quatre CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée sherbrookois ont répondu à l'évaluation par entrevue téléphonique en mars 2021. Les évaluateurs leur posaient des questions en leur demandant de porter leur regard sur « les trois derniers mois ». Les proches aidants devaient alors répondre sur une échelle de mesure allant de « pas du tout satisfait » à « très satisfait ».

Une satisfaction plutôt élevée

Nicole Chiasson souligne également que les réponses varient énormément d’un proche aidant à l’autre. Quand on regarde les commentaires que les proches nous ont donnés, pour le même CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , on peut avoir des proches qui disent être très satisfaits, et d’autres proches qui disent ne pas être satisfaits. C’est sûr que les expériences sont pas mal uniques .

Sur l’ensemble, on trouve quand même qu’il y a une satisfaction plutôt élevée. On est en contact avec des comités dans d’autres régions, à Montréal en particulier, et je dirais que l’indice de satisfaction des proches ici pour nos quatre CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée à Sherbrooke, on s’en sortait pas mal mieux à ce niveau-là , ajoute-t-elle.

« Ce qui ressort aussi de façon claire chaque fois qu’on fait une évaluation, c’est l’appréciation du personnel. Je pense que ça vaut la peine d’être mentionné. Même si on dit "au niveau de la communication, il y a des lacunes", de façon générale, la satisfaction des employés est très élevée. » — Une citation de Nicole Chiasson, présidente du Comité des usagers des CLSC et CHSLD de Sherbrooke et de l'IUGS

Les commentaires des proches aidants vont aider les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée à agir pour s’améliorer. Des bulletins mensuels seront par exemple envoyés aux proches [dans certains établissements] pour leur indiquer ce qui se passe entre leurs murs , conclut Mme Chiasson.

En temps normal, les évaluations de satisfaction des usagers sont réalisées tous les deux ans en Estrie.