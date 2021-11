De nombreux CPE en grève la semaine prochaine

Des négociations qui avaient lieu avec les principales organisations syndicales toute la semaine ont en effet échoué vendredi soir, explique l’Estrienne Stéphanie Vachon, représentante du secteur des centres de la petite enfance (CPE) à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). Le salaire des éducatrices et des autres travailleurs dans les CPECentre de la petite enfance est au cœur du conflit.

On ne s’entend pas sur les salaires des autres appellations d’emploi des CPECentre de la petite enfance . C’est une condition préalable à négocier toutes les autres clauses pour le gouvernement. [...] Le gouvernement a choisi de briser la table de négociations et de rompre les discussions tant qu’on ne se couchait pas au niveau des autres appellations d’emploi, souligne-t-elle. Mais dans un CPECentre de la petite enfance , tout le monde est important.

En Estrie, une trentaine de CPECentre de la petite enfance sont affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux et seront fermés lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ces journées de grève s’inscrivent dans un mandat de 10 jours qui avait été décrété en septembre.

On a fait des moyens de pression légers de visibilité tout le printemps, puis des moyens de plus en plus lourds. On a commencé à faire des journées de grève au mois de septembre. [...] Ce sont les quatre dernières journées de notre mandat de dix jours de grève , indique Stéphanie Vachon.

Les CPE rattachés à la Fédération des intervenantes en petite enfance affiliée à la CSQ (Centrale des syndicats du Québec) seront quant à eux en grève lundi, mardi et mercredi.

Stéphanie Vachon indique que pour son syndicat, la prochaine étape sera de se diriger vers un vote de grève générale illimitée.

Désolés pour les parents

Stéphanie Vachon indique compatir avec les parents, qui verront leur garderie fermée pendant quelques jours. C’est sûr qu’on est vraiment désolées d’en arriver là. On n’a pas beaucoup de solutions pour faire comprendre au gouvernement qu’on est des équipes très solidaires et soudées et qu’on ne veut pas laisser les autres appellations d’emploi derrière.

« Ce sont les salaires de tous les CPECentre de la petite enfance qui nécessitent un rattrapage salarial, mais on est vraiment désolés pour les parents, ce n’est pas de gaieté de cœur qu’on fait ça. » — Une citation de Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN.

La représentante syndicale indique que d’autres demandes doivent aussi être faites au gouvernement quant à la charge de travail et aux ratios d’enfants par éducatrice. Les demandes sont vraiment pour permettre d’offrir un meilleur service aux enfants et on ne s’entend pas avec la partie patronale sur comment le faire , conclut-elle.