Crise des opioïdes : la ministre Bennett ouverte aux propositions de la C.-B.

La nouvelle ministre de la Santé mentale et des Dépendances du Canada se dit très intéressée par les propositions de la Colombie-Britannique sur la façon de procéder pour faire face à la crise des opioïdes.

Questionnée sur le moment précis où des mesures seront prises, Carolyn Bennett n'a pas répondu directement, mais a déclaré que ses réunions, jeudi avec le centre de la dépendance de la Colombie-Britannique et vendredi avec son homologue Sheila Malcolmson, étaient clés pour trouver une approche visant à fournir un approvisionnement sûr en drogue parallèlement à la décriminalisation de la possession.

Elle a déclaré que le gouvernement fédéral a l'obligation d'écouter ceux qui sont en première ligne de la crise et de réagir de manière appropriée.

Nous ne voulons rien faire qui aggrave les choses, qui "recriminalise" les gens , a déclaré Mme Bennett dans une entrevue jeudi.

La Colombie-Britannique demande la décriminalisation

La Colombie-Britannique a cherché à dépénaliser la possession de petites quantités de drogues illicites, mais a besoin de l'approbation de Santé Canada pour le faire.

Mme Malcolmson a déclaré dans un communiqué que la décriminalisation réduira la peur et la honte associées à la consommation de drogues qui empêchent les gens de recevoir un traitement et un soutien. Elle a également dit que la Colombie-Britannique élargira l'accès à un approvisionnement sur ordonnance plus sécuritaire.

Cette machine distribue entre autres des items pour la consommation de drogue. Photo : Gracieuseté/Ensemble

Mme Bennett a déclaré qu'après les réunions, elle prévoyait de voir à quelle vitesse le gouvernement pourrait commencer le travail requis sur la décriminalisation et la sécurité de l'approvisionnement.

Le gouvernement Trudeau a rejeté la décriminalisation globale de la simple possession de drogue tout en lançant des projets pilotes pour fournir des solutions de rechange pharmaceutiques plus sûres aux drogues de rue toxiques.

Leslie McBain, fondatrice du groupe de défense des droits Moms Stop The Harm, qui a également rencontré Mme Bennett jeudi, a déclaré qu'elle et la ministre avaient parlé de décriminalisation, ajoutant que Mme Bennett semblait vouloir emprunter cette voie. Mme McBain a averti que la décriminalisation ne mettrait pas en elle-même fin à l'épidémie.

Cela va mettre fin à la stigmatisation. Cela va mettre fin à la peur des gens qui doivent sortir et acheter de la drogue dans la rue. Cela fera beaucoup de très bonnes choses, et c'est essentiel , a déclaré Mme McBain vendredi.

La crise des opioïdes aggravée, et éclipsée

La crise des opioïdes s'est aggravée pendant la pandémie, les surdoses mortelles et les visites aux urgences ayant augmenté dans différentes parties du Canada. Leigh Chapman, infirmière autorisée et organisatrice de la Société de prévention des surdoses de Toronto, a déclaré que la crise des opioïdes a été à certains égards éclipsée par la pandémie.

Mme Chapman a déclaré qu'elle était ravie de l'intérêt apparent de Mme Bennett pour la décriminalisation de la possession de drogues à usage personnel, car des individus sont marginalisés pour essayer de survivre comme ils le peuvent.

Mme Chapman et Mme McBain se demandent si le nouveau ministère fédéral pourrait créer un approvisionnement sûr en opioïdes pour prévenir les surdoses mortelles ou dépénaliser la possession, car les deux enjeux se chevauchent avec d'autres ministères.

Si ce nouveau ministère est assez agile pour faire le travail, il aura besoin à coup sûr de financement , a dit Mme Chapman.

Interrogée sur la façon dont elle abordera la crise des opioïdes dans la mesure où elle affecte les communautés autochtones, Mme Bennett a déclaré que tout ce que le gouvernement fédéral fait doit être approprié et sûr sur le plan culturel, et tenir compte des traumatismes.