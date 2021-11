Un hommage touchant à Dominique Lévesque au gala de l’Ordre du Bleuet

Dix nouveaux lauréats de la Société de l'Ordre du Bleuet pour les arts et la culture ont été intronisés vendredi soir lors d'une cérémonie qui se déroulait à la salle Michel-Côté, à Alma. La soirée a été l'occasion de rendre un hommage touchant à l'humoriste et homme de théâtre Dominique Lévesque, décédé en 2016.

Françoise Desbiens, une pionnière régionale sur la scène de la culture qui s'est éteinte en 2018, a été l'autre personnalité honorée à titre posthume.

L'ancien président de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, Roger Lajoie, a été intronisé dans la catégorie engagement. Dans la catégorie des lauréats régionaux, on trouve le verrier Harold Bouchard, le musicien David Ellis, l'artiste multidisciplinaire Jean-Jules Soucy ainsi que le fondateur de la bibliothèque numérique Les Classiques des Sciences sociales, Jean-Marie Tremblay.

Finalement, la catégorie diaspora regroupait l'écrivain Aurélien Boivin, le sculpteur et auteur Roger Langevin ainsi que la soprano Marie-Eve Munger.

Ces lauréats auraient normalement été intronisés lors d'une cérémonie initialement prévue le 30 mai 2020. Elle avait évidemment été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.

La cuvée 2021 comprend 10 Lauréats de l’Ordre du Bleuet. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Un hommage touchant à Dominique Lévesque

L'hommage à l'humoriste et ancien membre du Groupe Sanguin, Dominique Lévesque, a été un moment fort.

Vous ne vous en rendez pas toujours compte, mais il y a souvent un peu de Dominique chez vous, quand vous ouvrez votre télévision , a lancé son amoureuse au moment de son décès, Pascale Delhaes, montée sur scène pour cette intronisation, en compagnie de leur fils Néo Delhaes-Lévesque.

Dominique Lévesque a consacré les dernières années de sa carrière comme scripteur au contenu d'émissions et de jeux télévisés.

Il avait aussi enseigné le théâtre au Cégep de Jonquière durant plusieurs années avant de se consacrer entièrement à sa carrière artistique.

Cinq ans après le décès du prolifique artiste, Pascale Delhaes parle de lui comme d’un être fascinant. Selon elle, il aurait sans aucun doute été surpris qu’on lui accorde cette attention.

Ce qui me manque le plus de lui, c’est son ouverture d’esprit , a-t-elle partagé au public présent, ajoutant du même coup que tout était prétexte à la découverte pour lui.

La soirée était animée par Catherine Doucet, de l'émission Place publique à Radio-Canada, et Roger Lemay, jusqu'à tout récemment chef d'antenne du Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Des invités d'honneur

La soirée était présidée par un des Almatois les plus visibles sur la scène provinciale, soit l'ancien député péquiste de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier. Si on n'avait pas eu nos artistes durant la pandémie, il me semble que ça aurait été pas mal plus triste , a-t-il lancé, fier de pouvoir souligner le talent des artistes d’ici et visiblement heureux de participer à cette activité.

Il s'agissait également d'un honneur pour la nouvelle mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont, d'accueillir cet événement. Pour la ville d’Alma, le devoir de mémoire fait partie de son ADN. C’est donc un honneur de recevoir chez nous le gala de l’Ordre du Bleuet. Ensemble célébrons notre patrimoine culturel , a-t-elle souligné, en souhaitant la plus cordiale bienvenue à tous.

La cérémonie se déroulait à la salle Michel-Côté à Alma. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Finalement, la présidente de la Société de l’Ordre du Bleuet, Diane Boily, a lancé un appel à ceux qui pourraient être intéressés à contribuer à l'organisme qui met en lumière les talents de la région. C’est agréable de côtoyer des personnes aussi extraordinaires. J’en profite pour solliciter des personnes qui seraient intéressées à se joindre à nous, soit au comité des candidatures ou à tout autre comité a-t-elle signalé.

À ce jour, 116 membres ont été reçus à l'Ordre du Bleuet.