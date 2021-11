Pierre Dubé pourrait avoir droit à des compensations

Lors du procès tenu vendredi au palais de justice de New Carlisle, l'hôtelier Pierre Dubé a lui-même déposé en preuve un arrêté ministériel de la Sécurité publique du Québec (MSP). Publié dans la Gazette officielle du Québec du 10 novembre, cet arrêté fait état de l'admissibilité de sa résidence au Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents.

M. Dubé n'a pris connaissance du document que très récemment alors que la date du procès était déjà fixée. Le représentant du procureur général du Québec et le juge de la Cour supérieure Benoit Moulin, qui entendait la cause vendredi, n'étaient pas au fait de ce développement.

Au terme d'une journée de procès, le juge Moulin a demandé à la défense d'obtenir une déclaration assermentée de la Sécurité publique quant aux dédommagements auxquels le demandeur pourrait avoir droit. Il prendra ensuite la cause en délibéré.

Le palais de justice de New Carlisle. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L’ajout de la résidence de M. Dubé à ce programme d'aide fait suite à une visite, le 11 mai dernier, d’experts en érosion fluviale du provincial. Ceux-ci ont conclu que l’érosion mettait en péril le bâtiment.

Le sinistré doit par la suite effectuer sa demande d’aide financière auprès du MSPministère de la Sécurité publique . Les différentes possibilités lui sont alors présentées. Une aide financière pourrait lui être accordée pour procéder à la stabilisation de talus, pour effectuer le déplacement de la résidence ou pour procéder à la démolition de la résidence, à titre d’allocation de départ , peut-on dire dans un courriel acheminé à Radio-Canada par un représentant du ministère.

Trois ministères pointés du doigt

M. Dubé, qui se représente seul, pointe du doigt le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Transports Québec ainsi que le MSPministère de la Sécurité publique dans le dossier des inondations de Matapédia.

Le Gaspésien allègue notamment qu'en 2019, le ministère n'a pas complété les travaux de destruction de l'embâcle, ce qui a permis à l'eau de s'accumuler, pour ensuite déborder dans la municipalité de Matapédia.

Il défend que les inondations sont récurrentes depuis que Québec a pris en charge la prévention des inondations, en 2007. Depuis, la population de Matapédia assiste, selon lui, à un cafouillage de la Sécurité publique. Un comité local veillait auparavant à la prévention.

« Treize ans sans inondation, puis cinq inondations [en quatorze ans]. Il y a un problème. C’est officiel qu’il y a un problème! » — Une citation de Pierre Dubé, citoyen de Matapédia et propriétaire de la Pourvoirie Restigouche

De plus, le demandeur estime que les inondations récurrentes, qu’il juge prévisibles et complètement évitables , sont directement reliées au déboisement massif autorisé par le gouvernement et pratiqué depuis une soixantaine d'années. Il ajoute qu’un remblai du pont du Canadien National (CN), qui enjambe la rivière Ristigouche, contribue également au phénomène.

Pour des raisons techniques, la Pourvoirie Restigouche, qui faisait partie de la requête introductive d’instance de Pierre Dubé, a été écartée des procédures vendredi.

Une pancarte interdit l'accès au pont de la rue des Saumons lors des inondations de 2019. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Ladite pourvoirie est la propriété d’une compagnie dont M. Dubé est l’actionnaire majoritaire et à ce titre, cette entreprise aurait légalement dû être codemanderesse dans sa requête, ce qui n’est pas le cas.

Les procédures judiciaires de M. Dubé ne concernent donc plus que sa résidence personnelle, qui se situe, dit-il, au bord du gouffre en raison des inondations successives qui ont eu lieu depuis 2008. Selon lui, les événements de 2019 constituent néanmoins le clou dans le cercueil .

Cette année-là, la Garde côtière canadienne avait d'ailleurs été vertement critiquée par des commerçants de Matapédia, qui jugeaient que l'aéroglisseur aurait dû intervenir plus rapidement.

Trois témoins entendus

Vendredi, Pierre Dubé a lui-même interrogé un expert en hydrologie, Renaud Quilbé. Dans un rapport de six pages rédigé l’an dernier, le témoin confirme que le déboisement peut, de façon générale, contribuer à augmenter le débit d'une rivière. Plusieurs facteurs entrent néanmoins en ligne de compte, a-t-il mentionné.

La défense, représentée par Me Marc-Antoine Patenaude, a quant à elle fait entendre le témoignage de Steve Boivin, qui a relaté les circonstances entourant les activités de déglaçage de la Ristigouche en 2019. Le témoin est chargé, au ministère de la Sécurité publique, de faire la liaison entre les autorités locales et la Garde côtière canadienne, qui déglace 13 rivières au Québec à l’aide d’un aéroglisseur.

« À ma connaissance, [l’aéroglisseur] s’est rendu directement à l’entrée de la Ristigouche. Il a commencé à travailler, mais il n’y avait pas assez d’eau. » — Une citation de Steve Boivin, conseiller émérite et adjoint aux opérations pour le ministère de la Sécurité publique

M. Boivin a expliqué que le pilote de l’aéroglisseur a dû suspendre ses opérations vers le 18 avril 2019 pour des raisons techniques et qu’il a pris la direction de Shippagan pour déglacer des ports de pêche en attendant que les conditions soient davantage propices sur la Ristigouche.

Le témoin a mentionné que cette décision avait été prise par le fédéral et que la Sécurité publique n’avait pas de pouvoir en la matière.

Selon M. Boivin, les travaux de déglaçage, qui facilitent la sortie des glaces afin d’éviter les inondations, ont repris le 20 avril à l’embouchure des rivières Matapédia et Ristigouche. Ils ont été complétés le lendemain. La limite opérationnelle était atteinte , note M. Boivin.

M. Dubé déplore qu’un secteur névralgique situé entre le pont interprovincial et l’infrastructure du CNCanadien National n’ait pas été déglacé. Selon lui, des inondations surviennent à Matapédia chaque fois que cette zone critique de la rivière Ristigouche n’est pas dégagée par l’aéroglisseur.

Annie Malenfant, responsable de la Division du soutien aux opérations à la Direction de la gestion des forêts de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a aussi été appelée à témoigner.

Une dizaine de résidents et les habitants du CHSLD ont été évacués par mesure préventive lors des inondations de 2019. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

L’ingénieure forestière de formation a rappelé que depuis l’instauration du nouveau régime forestier donnant suite à la publication du rapport Coulombe, la planification et le suivi des coupes forestières des terres publiques sont effectués par le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs , et non plus par l’industrie forestière.

Selon son témoignage, les coupes qui ont été effectuées dans la portion québécoise du bassin versant de la Ristigouche n’ont pas dépassé le seuil prescrit par les experts, qui vise à limiter les impacts sur le débit d’une rivière.

Des preuves insuffisantes, selon la défense

Dans son plaidoyer, le représentant du procureur général du Québec, Me Marc-Antoine Patenaude, a remis en doute la valeur probante des preuves déposées par M. Dubé. Selon lui, le demandeur n’a pas démontré que les ministères concernés par sa requête avaient commis une faute ni que celle-ci avait engendré des dommages sur sa résidence.

Me Patenaude a par ailleurs défendu que Pierre Dubé n’avait pas produit d’éléments de preuve satisfaisants relativement à ces dommages ainsi qu’à leur valeur.

Pierre Dubé se penchera quant à lui, d’ici le printemps prochain, sur la possibilité d’une nouvelle action en justice incluant la Pourvoirie Restigouche.