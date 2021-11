Le nouveau conseil d’Amqui sous le signe de la continuité

L'ancienne conseillère et nouvelle mairesse, Sylvie Blanchette, précise que les travaux de la passerelle J.-Napoléon-Pérusse doivent être terminés avant les Fêtes. La démolition a été faite et les travaux de construction ont débuté , précise-t-elle.

L'ancienne passerelle qui enjambait la rivière Matapédia au centre-ville d'Amqui a été démolie. Elle sera remplacée par une passerelle couverte autoportante. (Archives) Photo : Radio-Canada

Il s'agit d'un projet de près de 1,2 millions de dollars. La nouvelle passerelle doit remplacer celle qui enjambait la rivière Matapédia au centre-ville d'Amqui. Elle sera plus large que la précédente et sera autoportante.

« On conserve surtout l'aspect des ponts couverts de la Ville d'Amqui. Cette nouvelle passerelle-là aura un toit. Ça va donner la forme d'un pont couvert. » — Une citation de Sylvie Blanchette, mairesse d'Amqui

D'autres projets de construction sont aussi en cours. Le mur de soutènement du parc A.-T.-Rostan doit être refait, car il est en mauvais état, et la rue des Entrepreneurs doit être connectée à différents services municipaux pour permettre à de nouvelles entreprises de s'y installer.

La rue des Entrepreneurs, c'est un développement industriel et commercial. La rue a été faite et c'est pour accueillir des entrepôts ou de petites industries. [...] On était vraiment manquants, à Amqui, parce que notre parc industriel était déjà complet et les petites industries qui voulaient s'installer n'avaient pas d'endroits , soutient la mairesse au sujet de ce projet.

Sylvie Blanchette souhaite être la première mairesse d'Amqui. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Sylvie Blanchette

Pendant son mandat, la mairesse Blanchette compte aussi militer pour l'implantation rapide d'une plateforme de compostage qui servira aux MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia et de La Mitis. Ce projet fait partie des priorités pour la Ville que Sylvie Blanchette avait énoncées lors de la campagne électorale.

Elle souhaite que les déchets des résidents d'Amqui et des alentours cessent de parcourir des centaines de kilomètres pour être traités à Rivière-du-Loup. La mairesse estime que cette façon de faire est onéreuse et peu respectueuse de l'environnement.

Sylvie Blanchette a été assermentée le vendredi 12 novembre dernier. Les conseillers avaient déjà été assermentés puisqu'ils ont tous été élus sans opposition.