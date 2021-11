Québec investit 5 M$ pour protéger trois goélettes du Saint-Laurent

La ministre Nathalie Roy est en visite dans Charlevoix samedi pour confirmer une aide gouvernementale de près de 5 millions de dollars consentie au musée. La ministre y voit un geste majeur pour la protection du patrimoine maritime québécois .

Deux des trois goélettes qui profiteront de cette aide, soit les navires Saint-André et le Marie-Clarisse II, sont des biens patrimoniaux classés par l'État depuis 1978. Le troisième bateau, le Jean-Yvan, bien que non classé, est quant à lui considéré comme le plus intéressant témoin du savoir-faire maritime québécois parmi les trois.

Les goélettes Jean-Yvan et Saint-André exposées au Musée maritime de Charlevoix. Photo : Gracieuseté/Musée maritime de Charlevoix - René Bouchard / RBPHOTO

Exposées sur l'ancien site du chantier maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive, les goélettes ont perdu de leur lustre au fil du temps. L'argent servira à réaliser des travaux urgents et à la mise sous abris des trois navires de bois.

Les abris permettront de limiter leur détérioration par les intempéries en attendant que des travaux de restauration soient réalisés dans une phase ultérieure , indique le cabinet de la ministre Roy.

Il faut cependant d'abord laisser sécher les imposantes pièces de bois de ces navires pouvant atteindre jusqu'à 40 mètres de longueur par une dizaine de mètres de largeur. Le séchage pourrait prendre plusieurs années avant de pouvoir lancer la restauration.

Prouesses

Marie-Anne Rainville, directrice générale du Musée maritime de Charlevoix, rappelle que les goélettes ont arpenté le fleuve Saint-Laurent pendant 200 ans au Québec . Les Québécois y ont caboté des Grands-Lacs jusqu'aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon.

La goélette Saint-André Photo : Gracieuseté/Musée maritime de Charlevoix - René Bouchard / RBPHOTO

Selon elle, les goélettes sont le plus grand apport des Québécois à la navigation marchande, qui a caractérisé le commerce au Québec pendant deux siècles . Elle se réjouit donc de pouvoir protéger et éventuellement restaurer les trois imposants artéfacts de sa collection.

Si des régions comme la Côte-Nord se sont développées, c'est parce que des goélettes ont entré le matériel pour développer des industries et ont sorti la pitoune [de bois] pour l'amener vers les papetières de Trois-Rivières , poursuit-elle.

Plusieurs de ces goélettes ont été construites dans Charlevoix à partir de la forêt charlevoisienne, sur le site actuel du musée maritime.