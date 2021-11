Fusions municipales au Nouveau-Brunswick : de petites communautés du Nord s’inquiètent

Si le plan ambitieux satisfait l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, des inquiétudes n’ont pas tardé à émaner des petites localités du Nord, où des citoyens se demandent de quoi sera fait leur avenir.

Des dizaines de fusions auront lieu en janvier 2023 et le gouvernement fera passer le nombre d’entités, villages, villes et districts de services locaux ( DSLDistricts de services locaux ) de 340 à 90.

La municipalité de Lac-Baker, par exemple, se verra ainsi fusionnée dans 13 mois avec la Communauté rurale de Haut-Madawaska.

Cette décision passe très mal dans un petit village où on avait voté contre une fusion lors de plébiscites. L’année suivante, les gens avaient élu un conseil municipal entièrement composé de candidats qui s’étaient opposés à la fusion.

Aujourd’hui, les élus locaux s’y opposent toujours aussi farouchement.

Roseline Pelletier, mairesse de Lac-Baker au Nouveau-Brunswick, le 19 novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Roseline Pelletier, la mairesse, voudrait savoir pourquoi des localités comme Tracy et Fredericton Junction qui, à l’instar de Lac-Baker, ne comptent que quelques centaines d’habitants, échappent à un sort similaire.

Même si elles sont voisines, [elles] demeurent séparées et conservent leur pouvoir décisionnel local, avec une capacité fiscale beaucoup plus petite que la nôtre… donc une santé financière moins bonne que la nôtre. On se demande pourquoi nous? , dit Mme Pelletier.

La mairesse de Lac-Baker affirme que l’on commence déjà à entendre du mécontentement et craint que la fusion forcée provoque un désengagement des électeurs du village.

Campbellton, la principale ville du Restigouche, va voir sa population presque doubler. Avec l'ajout des villages d'Atholville, de Tide Head et de cinq DSLDistricts de services locaux des environs, elle atteindra environ 12 400 habitants, comparativement à moins de 7000 actuellement.

Gisèle Duguay, d’Atholville, est catastrophée et encaisse la nouvelle avec fatalisme. C'est comme une bombe qui a tombée sur notre village , dit-elle. On sait qu'on va perdre peut-être notre petit village pour être avec Campbellton, que ça fait longtemps qu'ils veulent nous avoir.

On prend ça comme ça vient, on n'a pas de choix , laisse-t-elle tomber.

Gisèle Duguay, une résidente d’Atholville. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

On ne peut pas contester, alors… si on ne peut les battre, aussi bien se joindre à eux , philosophe Betty McNeish, une résidente de Tide Head.

Je suis d’accord, tant que mes taxes n’augmentent pas , concède-t-elle.

Betty McNeish, une résidente de Tide Head. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les gens d’Atholville constatent que ce regroupement annoncé par Fredericton s’orchestre d’une façon bien différente que lors de la dernière fusion municipale vécue dans cette communauté.

Il y a six ans, les paroisses de Val-d'Amour et de Saint-Arthur avaient en effet voté pour s’unir de leur plein gré à Atholville.

Franceska Thériault. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Franceska Thériault, une citoyenne de la paroisse de Val-d'Amour, a une impression de déjà vu.

Ça va être encore négatif comme lorsqu'ils nous ont fusionné avec Atholville , prédit-elle. Parce que nous autres, les petits villages, on tombe toujours secondaires [...] comme nos chemins [qui] sont les derniers à se faire ouvrir.

Dans le village de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, la création d'une nouvelle entité municipale qui entraînera une fusion avec Lamèque sème le désarroi chez certains résidents.

Plusieurs expriment des inquiétudes au sujet des taxes foncières, qu’ils ne veulent pas voir augmenter, et sur l’avenir des services auxquels ils ont droit.

Étienne Guignard. Photo : Radio-Canada

Les décisions sont déjà prises à Fredericton , soupire Étienne Guignard, qui habite à Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

Berthe Mazerolle, qui y vit depuis six ans, regrette surtout le manque d'informations. Elle s'interroge notamment sur le sort réservé à certains emplois dans la région.

On a des gens de la paroisse qui travaillent au village, qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Est-ce qu'ils font partie de Lamèque maintenant? Eux ont déjà leurs employés. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? , questionne-t-elle.

Adrien Chiasson. Photo : Radio-Canada

Au printemps 2017, une majorité de résidents des districts de services locaux environnants ( DSLDistricts de services locaux ) avaient catégoriquement voté contre un regroupement avec Lamèque.

Adrien Chiasson, un résident du DSLDistricts de services locaux de Sainte-Cécile, déplore le manque de consultations dans la démarche du gouvernement Higgs et du ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance, Daniel Allain.

La province nous impose ça , dit M. Chiasson. À un moment donné, on as-tu plus le droit de décider pour nous autres même, nos services qu'on a besoin ou qu'on veut avoir?

Je vous dirais pas ça va faire une guerre civile! Mais je suis certain que les gens sont pas pour ça pantoute , déclare-t-il.

D’après les reportages de Bernard LeBel, Maya Chebl et Serge Bouchard