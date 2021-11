Au cœur de la vie, c’est ce soir à 19 h 30

Animée par le ténor québécois Marc Hervieux, l'émission présentera des histoires de patients et de travailleurs de la santé de la région, ainsi que d'impressionnants projets menés au CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

Au cœur de la vie est diffusée vendredi à 19 h 30 sur ICI Radio-Canada Télé et en direct sur la page Facebook d'ICI Estrie  (Nouvelle fenêtre) .

Des reportages bien touchants

L'émission spéciale de 90 minutes permettra de voir des reportages qui sont bien touchants et qui nous font rencontrer les familles qui bénéficient du CHUS , indique Marc Hervieux.

Pour l'artiste, aider la Fondation du CHUS est tout naturel.

Ce n’est pas la première fois que je m’implique avec la Fondation du CHUS. Quand on m’a demandé de faire cette soirée-là, tout de suite j’ai eu envie de contribuer. Je dis toujours que, quand on a été privilégié, c’est presque une responsabilité de s’impliquer et de faire des choses comme ça , souligne-t-il.

« Pour s’impliquer dans des causes aussi extraordinaires, la réflexion est très rapide. » — Une citation de Marc Hervieux, animateur d'Au cœur de la vie

Au cours de l'émission, les citoyens seront appelés à faire des dons destinés à la Fondation du CHUS.

Comment faire un don ? en ligne sur le site web de la Fondation du CHUS  (Nouvelle fenêtre)

par téléphone au 819 820-6450 (dès maintenant) ou au 819 820-6433 et au 1 855 622-6433 (le 19 novembre de 19 h 30 à 21 h 30)

Marc Hervieux rappelle l'importance de donner à sa mesure .

« Il n’y a pas de petit don. C’est l’union qui fait la force, c’est le résultat des dons de tout le monde qui va nous donner un grand résultat à la fin. C’est important pour la communauté. » — Une citation de Marc Hervieux, animateur d'Au cœur de la vie

L'an dernier, la campagne de financement avait permis d'amasser plus de 4 millions $.