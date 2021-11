Erin O’Toole affirme que les conservateurs sont « unis comme une équipe »

En entrevue à l'émission Les coulisses du pouvoir, M. O’Toole dit être impatient d’en découdre avec le gouvernement.

« Il y a une crise du coût de la vie maintenant. L'épicerie, l'essence, le logement. Tous les prix sont en train d'augmenter, et les salaires ne suivent pas l'augmentation des prix. » — Une citation de Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada

Il compte sur son nouveau cabinet fantôme pour attaquer le gouvernement Trudeau sur des thèmes à saveur économique comme l’inflation, la pénurie de main-d'œuvre et les dépenses de l’État.

Certains députés qu’il avait écartés après son élection à la chefferie ont repris du service, dont Pierre Poilievre, très efficace devant son vis-à-vis aux finances, et Alain Rayes, qui redevient lieutenant du Québec. Alain est très fort sur le terrain, très respecté, très connu par les médias. Et maintenant, on doit attirer plus de Québécois avant la prochaine élection.

Nous sommes unis comme une équipe

Une indication que le chef n’a pas l’intention de céder sa place à qui que ce soit, malgré les frondes menées par certains conservateurs.

La dernière a été déclenchée par Denise Batters, une sénatrice de la Saskatchewan. Elle lui reproche d’avoir tergiversé sur ses prises de position pendant la campagne électorale et d’avoir berné les membres. Erin O’Toole s’en défend bien, que ce soit sur les enjeux sociaux ou l’environnement.

« J'ai une approche différente des chefs avant moi. [...] Les Canadiens méritent un Parti conservateur moderne et prêt sur les enjeux comme l'environnement et les autres. » — Une citation de Erin O'Toole, chef du Parti conservateur du Canada

Denise Batters a d’ailleurs été expulsée du caucus. M. O’Toole estime que ses arguments n’ont pas convaincu les élus conservateurs. Zéro député était avec Mme Batters. Chaque semaine, j'ai eu des conversations, des appels, des réunions avec nos députés, avec nos candidats, avec nos circonscriptions et nos bénévoles. Et nous sommes unis comme une équipe.

Denise Batters a été à l'origine d'une fronde contre Erin O'Toole. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Cette équipe, elle se retrouvera au complet, lundi, pour l’ouverture du 44e Parlement. Après avoir gardé le flou sur le statut vaccinal de ses députés au cours des derniers mois, Erin O’Toole a, pour la première fois, été sans équivoque au cours de l’entrevue. Tous nos députés sont prêts pour les débats. Avec les vaccinations. Et il y a des règles pour les exemptions , a-t-il indiqué.

Impossible de savoir qui a été vacciné et qui a été exempté pour contre-indication médicale. Le chef invoque la protection de la vie privée.

Les conservateurs se sont toujours montrés opposés à la tenue de travaux en mode virtuel, mais ils risquent de ne pas avoir le dernier mot. Les libéraux et les néo-démocrates y sont favorables, et ils pourraient s’associer pour présenter une motion qui permettrait la tenue des affaires parlementaires en mode hybride.