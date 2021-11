Les meilleurs coureurs canadiens sur les plaines d’Abraham

Les plaines d’Abraham accueillent le championnat canadien universitaire de cross-country, samedi midi, et les deux équipes du Rouge et Or ont bien l’intention de s’imposer devant leurs partisans.

On sait qu’on est prêt, on sait qu’on a de bonnes chances de terminer sur un podium, même de gagner, autant chez les gars que les filles , lance la championne québécoise universitaire de cross-country, Jessy Lacourse.

Son coéquipier Jean-Simon Desgagnés abonde dans le même sens. On le sent à l’entraînement. Tout le monde est uni, tout le monde est prêt et je pense qu’il y a de quoi de spécial qui va arriver.

Jessy Lacourse et Jean-Simon Desgagné sont parmi les meilleurs coureurs universitaires au pays autant sur la piste qu'en cross-country. Photo : Radio-Canada

Il faut dire que les deux têtes d’affiche du Rouge et Or ont toutes les raisons d’aborder le championnat de samedi avec confiance.

L’équipe masculine lavalloise se démarque au premier rang du classement national, tandis que l’équipe féminine pointe au 2e rang. Ajoutez à cela l’avantage de courir à la maison et les deux équipes prendront le départ comme favorites.

Un parcours difficile

La boucle de deux kilomètres sur le gazon des plaines d’Abraham, que les coureurs devront traverser à quatre reprises, est connue au Canada comme l’une des plus difficiles, explique Jean-Simon Desgagnés. C’est un parcours côteux avec beaucoup de virages. Nous, on le connaît et on est prêt pour ça , lance le coureur.

Et il y a la foule aussi qui fait toute la différence. D'entendre les spectateurs qui font pratiquement un tunnel durant les championnats canadiens, c'est magique.

N’empêche, remarque l’étudiant en médecine, difficile de prédire qui franchira en premier la ligne d'arrivée. Contrairement aux épreuves sur piste, le cross-country comporte beaucoup d’impondérables. La température, notamment, qui s’annonce particulièrement fraîche samedi.

N’importe quoi peut se passer en cross-country. Il y a toujours des surprises et c’est la beauté de la chose. On a déjà vu de supers bons athlètes pour qui ça a moins bien été et d’autres sortir la course de leur vie , poursuit Desgagnés.

Jessy Lacourse (au centre) et Catherine Beauchemin (à droite) n'en seront pas à une première compétition sur les plaines d'Abraham. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval

Jessy Lacourse et lui sont les meneurs de deux très bonnes formations chez le Rouge et Or. Catherine Beauchemin, Jonathan Tedeschi et Félix Lapointe-Pilote, entre autres, peuvent tous aspirer à un podium.

Mais l’objectif premier des équipes de l’entraîneur Félix-Antoine Lapointe demeure collectif. Le résultat cumulé des cinq meilleurs coureurs de chaque université se traduit par un pointage permettant de sacrer une équipe championne chez les hommes et les femmes.

Une épreuve collective

En athlétisme, c’est presque toujours individuel, mais en cross-country tout le monde est là. Il y a une seule distance et on la court ensemble. C’est motivant parce que quand ça devient difficile, tu sais que ton équipe compte sur toi pour aller chercher des positions au classement , explique Jessy Lacourse.

On se met sur la ligne de départ avec nos sept coéquipiers et on est là pour remporter la course en équipe , approuve Jean-Simon Desgagnés.

Le départ de la course de huit kilomètres sera donné à midi pour les femmes et 13 h pour les hommes. Les lignes de départ et d’arrivée seront situées à proximité de l’emplacement de la scène principal du Festival d’été de Québec.