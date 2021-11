Pour une troisième année consécutive, les Oilers ont décidé de faire confiance au tandem composé de Mike Smith et de Mikko Koskinen, une décision qui n’a pas semblé plaire à une grande majorité de supporteurs de l’équipe, qui exigeait du changement afin de pouvoir aspirer aux grands honneurs.

À l’image du reste de l’équipe, lors des saisons 2019-2020 et 2020-2021 le duo a fait du bon travail, mais n’a pas connu de succès en séries.

Statistiques 2019-2020 Statistiques 2019-2020 Parties jouées Victoires Défaites Défaites en prolongation Moyenne % efficacité Mike Smith 39 19 12 6 2,95 ,902 Mikko Koskinen 38 18 13 3 2,75 ,917 Parties jouées Victoires Défaites Défaites en prolongation Moyenne % efficacité Mike Smith 39 19 12 6 2,95 ,902 Mikko Koskinen 38 18 13 3 2,75 ,917

Statistiques 2020-2021 Statistiques 2020-2021 Parties jouées Victoires Défaites Défaites en prolongation Moyenne % efficacité Mike Smith 32 21 6 2 2,31 ,923 Mikko Koskinen 26 13 13 0 3,17 ,899 Stuart Skinner 1 1 0 0 5,03 ,868 Parties jouées Victoires Défaites Défaites en prolongation Moyenne % efficacité Mike Smith 32 21 6 2 2,31 ,923 Mikko Koskinen 26 13 13 0 3,17 ,899 Stuart Skinner 1 1 0 0 5,03 ,868

Statistiques 2021-2022 Statistiques 2021-2022 Parties jouées Victoires Défaites Défaites en prolongation Moyenne % efficacité Mike Smith 3 2 0 0 3,08 ,923 Mikko Koskinen 11 9 2 0 2,96 ,910 Stuart Skinner 4 1 2 0 2,10 9,40 Parties jouées Victoires Défaites Défaites en prolongation Moyenne % efficacité Mike Smith 3 2 0 0 3,08 ,923 Mikko Koskinen 11 9 2 0 2,96 ,910 Stuart Skinner 4 1 2 0 2,10 9,40

Les statistiques des deux gardiens sont assez similaires, à l’exception de la saison dernière, alors que Mike Smith a été excellent et que Mikko Koskinen a connu une saison difficile.

En toute honnêteté, on ne peut pas dire que les gardiens soient le plus gros problème des Oilers. Les chiffres montrent qu’ils font du bon travail devant le filet de l’équipe.

Cependant, rarement, très rarement, peut-on affirmer que l’équipe a inscrit une victoire parce que son gardien a volé la rencontre.

L’équipe gagne généralement parce qu’elle inscrit beaucoup de buts. Que son gardien soit bon ou qu’il ait donné un ou deux mauvais buts importe peu.

Depuis le début de la saison, les Oilers inscrivent en moyenne 3,81 buts par match, ce qui les place au deuxième rang de la LNH à ce chapitre.

En revanche, l’équipe accorde en moyenne 3,00 buts par rencontre, ce qui les place au 19e rang.

En 16 parties, l’équipe a inscrit sept fois moins de quatre buts. Sa fiche dans ces circonstances est de trois gains et quatre revers. Quand les Oilers inscrivent cinq buts ou plus, leur dossier est de neuf victoires et aucune défaite.

Les statistiques ne disent pas tout

Mikko Koskinen accorde souvent un but rapidement en début de match. Photo : Getty Images / Codie McLachlan

Même si elles semblent intéressantes, il y a une chose que les statistiques de Mikko Koskinen ne disent pas.

Son pourcentage d’efficacité de ,910 signifie qu’il arrête 910 lancers chaque fois qu’il en reçoit 1000 (on veut habituellement qu’un gardien maintienne une efficacité de plus de ,900).

Le problème est qu’il accorde très souvent un but dans les premiers instants d’un match ou sur un des premiers lancers qu’il reçoit.

En 10 départs cette saison, sept fois il a accordé un but sur un des cinq premiers lancers dirigés vers lui.

Cette situation force les Oilers à jouer du hockey de rattrapage, plutôt que de pouvoir eux-mêmes dicter le rythme du jeu. Cela sans compter l’effet psychologique que peut avoir un but accordé en début de rencontre tant pour le gardien que pour ses coéquipiers.

La confiance des supporteurs envers le gardien finlandais s’en trouve affecté, celle des joueurs des Oilers probablement aussi.

En trois départs, Mike Smith a cédé une fois sur le troisième lancer qu’il a reçu. Stuart Skinner, lui aussi en trois départs, a toujours bloqué au moins les cinq premiers tirs dirigés vers lui.

Stuart Skinner la solution?

Même s'il n'a remporté qu'un seul de ses trois départs Stuart Skinner joue très bien cette saison pour les Oilers. Photo : Getty Images / Codie McLachlan

Skinner n’a remporté qu’un seul des trois matchs qu’il a amorcé, mais il a très bien joué lors de ses deux autres départs.

Il est le grand responsable de la victoire des Oilers jeudi face aux Jets, alors qu’il a réalisé 46 arrêts lors du match et deux autres en tirs de barrage. Il a d’ailleurs récolté la première étoile du match.

Lors de ses deux premiers départs à Detroit et à Buffalo, il a repoussé 35 et 20 arrêts pour permettre à son équipe de batailler pour la victoire jusqu’à la fin des deux rencontres.

Il est encore trop tôt pour dire qu’il est le gardien d’avenir des Oilers, mais jusqu’à maintenant il a démontré qu’il était en mesure de tirer son épingle du jeu dans la LNH.

Au retour de Mike Smith, blessé encore pour au moins quelques semaines, les Oilers devront peut-être prendre une importante décision à savoir qui partagera le travail avec le gardien de 39 ans.

Échange en vue?

Le nom de Marc-André Fleury est souvent lié aux Oilers Photo : Getty Images / Jonathan Daniel

De nombreuses rumeurs font état de la possibilité d’un échange possible entre les Oilers et une autre formation pour l’acquisition d’un gardien.

Le nom de Marc-André Fleury des Blackhawks revient souvent, mais le gardien de 36 ans peut soumettre une liste de 10 équipes auxquelles il refuse d’être échangé. Il a donc en quelque sorte le dernier mot sur une possible transaction.

Si jamais les Oilers désiraient faire l’acquisition de celui qui a remporté le Trophée Vezina la saison dernière, ce sera sans doute plus tard durant la saison, plus près de la date limite des échanges.

La réalité est que pour l’instant, peu d’équipes sont prêtes à se départir d’un gardien de qualité. En février, quand on aura un meilleur portrait de quelles équipes prendront part aux séries, il sera plus facile pour les Oilers d’acquérir un gardien, même si ce n’est que pour avoir un peu plus de profondeur à cette position.

Pour l’instant, tant que l’équipe continue de gagner, rien ne presse.