96 % des employés de Services de santé Alberta sont vaccinés contre la COVID-19

À l’approche du 30 novembre, date limite à laquelle tous les employés doivent se conformer à la politique d'immunisation obligatoire, 96 % des employés permanents, plus de 99 % des médecins et 82 % des employés occasionnels de Services de santé Alberta (AHS) ont maintenant soumis une preuve de leur vaccination contre la COVID-19.

La politique de vaccination obligatoire s’applique à tous les employés de Services de santé Alberta, de Carewest CapitalCare, de Covenant Health et d'Alberta Precision Labs, ainsi qu'aux membres du personnel médical, aux étudiants et aux bénévoles.

Elle concerne aussi les prestataires de soins continus sous contrat avec AHS, ainsi que tous les travailleurs de la santé agissant en son nom.

AHS et ses filiales ont un effectif combiné d’environ 121 000 personnes, dont 9000 médecins, selon le site Internet de l'agence.

Ceux qui ne se conforment pas seront mis en congé sans solde.

La date limite avait été repoussée d’un mois pour donner à tous les employés plus de temps de soumettre leur preuve de vaccination et, s'ils ne l'ont pas encore fait, pour se faire vacciner complètement , indique la PDG d'AHS, Verna Yiu, dans un communiqué.

Davantage de personnes ont pu se faire vacciner grâce à ce report, selon Danielle Larivee, vice-présidente des United Nurses of Alberta, qui souligne que 97 % des membres du syndicat sont vaccinés.

Néanmoins, elle tient à rappeler qu’avec cette politique, il y a encore des hôpitaux et des centres de soins de longue durée qui pourraient être durement touchés par le manque de personnel mis en congé forcé.

Ce qu'on nous dit, c'est qu'à Edmonton et à Calgary, ils s'attendent à pouvoir absorber [la diminution d’effectif]. C'est donc principalement dans le nord et le centre de l'Alberta qu'il y a certains défis… il y avait déjà des problèmes de personnel dans bon nombre de ces communautés , dit-elle.

D’après Danielle Larivee, certaines infirmières, déjà épuisées par la pandémie, s'inquiètent de l'impact de la perte de personnel liée au refus de se faire vacciner.

Ils veulent savoir ce que cela va signifier, pour eux, en matière d'heures supplémentaires et de charge de travail , confie-t-elle.

Selon une déclaration envoyée par courriel, AHS continue de travailler en étroite collaboration avec ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner pour répondre à leurs préoccupations, répondre à leurs questions et les sensibiliser à l'importance de la sécurité et de l'efficacité des vaccins.

De plus, il y a maintenant des plans en place pour atténuer les impacts de toute perte potentielle de personnel, selon le porte-parole d’AHS, Kerry Williamson.

AHS a mis en place des plans d'urgence. Cela peut impliquer le redéploiement du personnel dans des zones où nous avons des taux de non-conformité plus élevés , écrit-il dans le courriel.

À ce jour, AHS a reçu un peu plus de 1614 demandes d'exemption à la vaccination pour des raisons médicales ou religieuses, qui seront examinées avant la date limite. Les accommodements à la politique ne seront accordés que pour des raisons médicales ou religieuses légitimes.

Déjà, 92 employés, dont environ la moitié sont du personnel de première ligne, indiquent qu'ils ont choisi de quitter leur emploi avant le 1er décembre, dont 24 partiront à la retraite.

Concernant le faible taux de vaccination chez les travailleurs occasionnels (82 %), AHS ne s’attend pas à des problèmes majeurs.

Un nombre important de griefs en vue

Environ 55 000 membres du Syndicat de la fonction publique de l'Alberta (AUPE) sont touchés par le mandat d’AHS.

Nous avons beaucoup de membres qui n'ont pas reçu le vaccin et qui ne vont tout simplement pas le faire. Et ce n'est pas à nous, en tant que syndicat, de remettre en question les choix qu'ils font , explique la vice-présidente de l'AUPE, Bonnie Gostola.

Selon elle, entre 8 % et 10 % du personnel de soutien en santé du syndicat, des aides-soignants et des infirmières auxiliaires n'ont pas fourni de preuve de vaccination, et beaucoup d'entre eux sont maintenant convoqués par la direction d'AHS.

Elle rappelle que même si le syndicat avait fortement encouragé ses membres à se faire vacciner, elle s'attend à déposer un nombre important de griefs.

« C'est à nous de défendre leurs droits. » — Une citation de Bonnie Gostola, vice-présidente du Syndicat de la fonction publique de l'Alberta (AUPE)

La professeure en droit de la santé de l'Université de Calgary Lorian Hardcastle s’attend également à des contestations judiciaires.

Plusieurs médecins albertains ont déjà entamé une poursuite en justice contre AHS  (Nouvelle fenêtre) et sa présidente pour s’opposer à la mesure de vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

Lorian Hardcastle, professeure agrégée en droit à l'Université de Calgary. Photo : (Colin Hall/CBC)

Les employeurs sont en mesure de mettre en place des protocoles de sécurité et des politiques pour assurer la sécurité d'un lieu de travail , assure-t-elle.

Je pense donc que l'argument qu'AHS et d'autres employeurs vont faire valoir est que ces mandats sont essentiels pour protéger leur main-d'œuvre, pour protéger leurs patients et je pense que ce sera probablement un argument assez persuasif.

Les tribunaux hésiteront à annuler l'un de ces mandats, sachant l'effet boule de neige cela pourrait avoir , pense-t-elle.

412 nouveaux cas

La province a enregistré 412 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès liés à la maladie durant les dernières 24 heures.

Vendredi, l'Alberta compte 5293 cas actifs, soit 91 de moins que la veille.

En Alberta, parmi les personnes atteintes de la maladie, 496 sont à l’hôpital, soit deux de moins que la veille. De ce nombre, 93 personnes sont aux soins intensifs, soit un de moins que la veille.

Le bilan des décès s’élève à 3211, en Alberta, depuis le début de la pandémie.

Avec les informations de Jennifer Lee