Nunavut : une autodidacte de la cuisine participe à un accélérateur autochtone TikTok

Lori Ann Tulugak, une adepte autodidacte de la cuisine, qui vit à Naujaat, au Nunavut, est une des 30 personnes sélectionnées pour participer au premier programme d'accélérateur TikTok du Canada pour les créateurs autochtones. Cette mère de trois enfants réalise des vidéos sur sa vie au Nunavut, et met en lumière la nourriture inuit.

C’est passionnant , raconte cette Inuk qui a réalisé des vidéos sur des desserts, le ragoût de caribou et le maqtaaq, un aliment traditionnel inuit composé de baleine crue.

Grâce à l'accélérateur, Lori Ann Tulugak apprend des techniques pour préparer ses vidéos, comment construire une carrière dans le monde médiatique, et participe à des ateliers sur la responsabilité sociale et le bien-être numérique.

Cette opportunité est importante, dit-elle, car les habitants du Nord et surtout les Inuit n'ont pas toujours les mêmes opportunités que les autres.

Ce programme d'accélération de TikTok pour les Autochtones, qui a lieu du 8 novembre au 17 décembre, propose des conseils, des sessions de formation personnalisées basées sur les compétences, des exercices pratiques et des connexions avec des experts professionnels de l'industrie et des pairs.

« Surtout venant d'une petite communauté du Nunavut où tout est si difficile à trouver parce que nous sommes dans le Nord et que nous n'avons pas vraiment ces opportunités, j'ai juste pensé que j'allais essayer. » — Une citation de Lori Ann Tulugak

À lire aussi :

TikTok et sa portée mondiale

La directrice des partenariats et de la communauté des créateurs chez TikTok Canada, Lindsay Lynch, explique qu'un programme d'accélération axé sur les créateurs de contenus autochtones était la prochaine étape naturelle pour l'organisation à la suite d'un événement virtuel tenu en juin dans le cadre du mois national de l'histoire autochtone.

Depuis juin, des webinaires mensuels axés sur les meilleures pratiques et la stratégie de contenu pour les créateurs autochtones ont été organisés.

« Nous connaissons le pouvoir de la découverte sur TikTok, c'est une rampe de lancement pour les créateurs et leur carrière, un endroit où de nouveaux talents sont découverts. » — Une citation de Lindsay Lynch, directrice des partenariats et de la communauté des créateurs, TikTok Canada

Lindsay Lynch assure que TikTok peut ouvrir des opportunités dans le monde réel à la fois sur et en dehors de la plateforme, tout en offrant un espace sûr et inclusif aux créateurs autochtones pour raconter leurs histoires et partager leur patrimoine culturel mondialement.

Lori Ann Tulugak voit dans cet accélérateur autochtone une importante source de soutien pour les Inuit et les autres créateurs de contenu autochtones afin de partager leurs cultures et leurs traditions avec le reste du monde.

C'est important parce que nous aussi sommes importants et j'aimerais que les gens sachent que nous existons.

D’après les informations de Meral Jamal