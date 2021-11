Casino du Lac-Leamy : maintenant 700 employés pourraient se retrouver en grève

En tout, les trois unités syndicales affiliées au SCFPSyndicat canadien de la fonction publique qui ont obtenu ce mandat représentent environ 700 employés de l'établissement situé à Gatineau.

Devant un refus de l’employeur de négocier de façon satisfaisante, on pourrait assister à une fermeture complète du Casino du Lac-Leamy , a-t-on prévenu par voie de communiqué.

Le principal point de litige porte sur les hausses salariales proposées, jugées insuffisantes considérant le coût de la vie.

C'est facile de blâmer la pandémie mondiale, mais, au bout de la ligne, ça nous coûte plus cher, aujourd'hui, de vivre qu’il nous en coûtait il y a quelques années. Et l'employeur ne semble pas chaud ou ouvert à la notion que c'est une réalité et un nouveau normal qui va être ici pour tout le monde , a dit en entrevue Patrick Desjardins, président de la section locale 3993 du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , représentant les croupiers et croupières du Casino du Lac-Leamy.

On travaille à un salaire qui reflète ce qu'on avait il y a deux ans et presque trois. Le climat n'est pas positif. Ce n'est pas une belle atmosphère pour les employés , a-t-il ajouté.

Cette section syndicale fait partie des trois qui ont le mandat de déclencher une grève pour se faire entendre, si les autres moyens de pression ne fonctionnent pas. Dans le lot, on retrouve notamment l’unité syndicale représentant les agents de sécurité.

Dans un monde parfait, les prochaines étapes, ce serait une table de négociation avec une ouverture de l'employeur de pouvoir discuter d'un contrat de travail qui est favorable. Sinon, les prochaines étapes, d'un point de vue syndical, seront de s'associer à nos partenaires syndicaux du Casino du Lac-Leamy afin de trouver une stratégie pour faire valoir nos points , a lancé M. Desjardins.

De son côté, la partie patronale a déclaré avoir bon espoir d’en arriver à une entente négociée.

Loto-Québec [...] demeure ouverte à poursuivre les discussions afin de concilier nos visions respectives. Nous sommes persuadés que des avenues satisfaisantes pour les deux parties sont possibles et que nous allons y parvenir , a soutenu la société d’État par courriel.

Avec les informations de Samuel Blais Gauthier