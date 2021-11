Caroline Lachance invite la population à donner pour le Réseau Enfants-Retour

En raison du soutien qu’elle reçoit toujours, plus de 12 ans après la disparition de son fils David Fortin, Caroline Lachance invite la population à faire preuve de générosité le 30 novembre, pour la campagne de financement Aimer pour la vie, du Réseau Enfants-Retour.

L’organisme sans but lucratif a soutenu Caroline Lachance et sa famille tous les jours dans les débuts, lorsque son fils a été porté disparu. Le 10 février 2009 à Alma, David Fortin est sorti de sa maison pour se rendre à l’école, mais n’en est jamais revenu.

« Jamais que l’on baissera les bras et que l’on perdra espoir de retrouver David » — Une citation de Caroline Lachance

Caroline Lachance n’a jamais perdu espoir de retrouver son fils. Mais sans l’aide du réseau Enfants-Retour, il serait difficile pour elle et son conjoint de poursuivre cette quête.

Ce sont eux qui ont fait en sorte qu'on puisse continuer d'espérer. La population aussi, on sent que la population du Québec est derrière nous , mentionne-t-elle.

Encore aujourd'hui, la famille reçoit un soutien de l'organisation.

Beaucoup d’écoute, beaucoup de soutien. Aussi encore, quand on a des informations qui entrent parfois, je peux les faire valider rapidement. Dernièrement, il y avait des ossements qui avaient été trouvés. Je fais appel au détective actif au dossier. Mais je demande aussi la collaboration d’Enfants-Retour s’il peut y avoir un développement plus rapidement. Le Réseau est présent, vraiment , explique celle qui encourage la population à être généreux envers cette organisation.

Caroline Lachance trouve aussi important de continuer de parler de son fils publiquement.

Oui parce que parfois les gens croient que si on n’en parle plus, c’est que l’enfant a été retrouvé. C’est important de médiatiser que c’est le contraire, en fait. Il y a des enfants qui sont retrouvés après 30 ou 40 ans. On espère qu’un jour ce sera nous qui retrouverons notre beau David , confie la mère de famille.

L’objectif de la campagne est d’amasser 40 000 $ partout dans la province.

Selon une entrevue de Roby St-Gelais