Les concerts du carillon de la tour de la Paix feront relâche

Des travaux de démolition et d'élimination, qui comprennent notamment la restauration minutieuse et l'enlèvement de quelques-unes des cloches , sont prévus pour le printemps 2022, explique Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), dans un courriel à ICI Ottawa-Gatineau.

Le moment exact de la remise en service du carillon n'a pas encore été déterminé, précise-t-on.

Le projet de l'édifice du Centre est le projet de réhabilitation du patrimoine le plus grand et le plus complexe jamais entrepris au Canada, ainsi que l'un des plus importants au monde , rappelle SPACServices publics et Approvisionnement Canada .

Le ministère dit avoir recours à des approches novatrices pour restaurer soigneusement le carillon emblématique de la tour de la Paix, de telle sorte que, lorsque l'édifice du Centre rouvrira ses portes, il sera prêt à répondre aux besoins d'un parlement du XXIe siècle pour les années à venir .

L’édifice du Centre du Parlement est fermé depuis 2018. Le coût estimé est compris entre 4,5 à 5 milliards de dollars, afin de rénover et moderniser le principal bâtiment du Parlement canadien. Les travaux devraient prendre fin en 2030-2031.