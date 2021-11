Les chantiers avancent bien à Témiscouata-sur-le-Lac

La démolition de l'aréna Jacques Dubé est terminée. Au cours des prochaines semaines, les travailleurs s'affaireront à ramasser le reste des débris pour ensuite passer à la prochaine étape.

Selon le chargé de projet pour ces deux chantiers, Dany Morin l'installation de la structure en acier des édifices se fera au cours des prochaines semaines.

Dès la semaine prochaine, lundi, à Cabano, à l'aréna, la structure d'acier, va commencer à être montée. Et le 6 décembre, c'est au centre récréatif, à Notre-Dame, que ça va commencer , affirme-t-il.

« Tout devrait être terminé pour les Fêtes. On l'espère. Tout dépend de Dame Nature. S'il annonce de la pluie, on ne peut pas travailler avec la structure. D'ici Noël, on va vraiment voir le squelette du bâtiment. »