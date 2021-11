Il y a un an, le Saguenay-Lac-Saint-Jean comptait 241 nouveaux cas de COVID-19

Selon le plus récent bilan régional , quatre personnes de plus ont contracté la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a exactement un an, le portrait était radicalement différent. Le 19 novembre 2020, pas moins de 241 cas de coronavirus avaient été enregistrés, un nombre qui demeure inégalé à ce jour.

Au plus fort de la deuxième vague qui allait faire environ 230 décès en quelques mois dans la région, il y avait 1107 cas actifs, comparativement à 22 vendredi.

L'an dernier, 48 personnes étaient hospitalisées pour la COVID-19 dont 10 aux soins intensifs. En 2021, personne ne reçoit de soins à l'unité COVID-19 de l'hôpital de Chicoutimi.

La pandémie frappait d'ailleurs très fort dans le réseau de la santé. Sur les 241 nouveaux cas, 91 travailleurs de la santé avaient contracté la maladie.

Du côté des décès, dans la semaine du 20 au 26 novembre, la région allait dénombrer pas moins de 26 morts supplémentaires.

Le Dr Donal Aubin est le directeur régional de la santé publique. Photo : Radio-Canada

Un an plus tard, la crise ne s'est pas encore totalement résorbée dans la région. Par contre, elle s'essouffle au grand soulagement du directeur régional de la santé publique, le docteur Donald Aubin.

C’est différent de ce que l’on vivait l’année dernière. Beaucoup de cas dans une même journée… c’est incroyable! Et en plus on avait 3500 personnes qui étaient isolées. C’est gros ! On avait au-delà de 160 éclosions. Actuellement on en a deux, une ou deux , mentionne Donald Aubin.

Cependant, les données montrent que la pandémie est toujours vive dans les autres régions du Québec. À pareille date l'an dernier, 1310 cas étaient rapportés dans la province contre 745 vendredi.

Si le nombre de cas quotidiens a pu passer de 241 à 4 en un an au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce n'est pas parce que le coronavirus a perdu de sa vigueur selon Dr Aubin, loin de là.

On a un virus qui a une capacité de propagation qui est beaucoup, beaucoup plus grande qu'auparavant. Alors, heureusement, qu'on a la vaccination cette année , rappelle-t-il.

Pour que la crise puisse éventuellement se résorber complètement, Santé Canada préconise donc un élargissement de l'opération d'immunisation nationale.

