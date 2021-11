Une étape de plus est franchie dans le projet éolien Apuiat

À la suite de deux séances d’information, les citoyens avaient jusqu’au 29 octobre dernier pour soumettre une demande d’évaluation au ministère de l’Environnement.

Une étape qui n’aurait pas mis en péril le projet, mais qui l’aurait certainement retardé, selon les promoteurs du projet éolien.

Il en revient maintenant au gouvernement du Québec de prendre une décision quant à l’avenir du projet.

Le ministre n'a pas reçu de demande de consultation, donc le rôle du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement se termine maintenant. Le dossier va suivre son cours. Le ministère de l'Environnement va faire son analyse et fera des recommandations, que le ministre va soumettre au conseil des ministres, qui décidera ultimement , explique la conseillère en communication au BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement , Shirley Bishop.

Le projet de 600 millions de dollars devrait être construit dans le secteur de Rivière-Pentecôte, sur le territoire municipal de Port-Cartier (archives). Photo : Radio-Canada

L’entreprise énergétique Boralex, qui est un des promoteurs derrière ce projet de parc éolien de 200 mégawatts, se dit prête à aller de l’avant.

L’absence de demande d’évaluation environnementale est un gage de la transparence du processus d’information publique selon eux.

C’est sûr que pour nous, on est content. Le BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement c’est un processus qui est établi et respecté. Ça prouve que le projet est attendu et bien reçu dans la communauté. On a vraiment fait de notre mieux pour bien informer la population , assure la conseillère en communication chez Boralex, Lauriane Déry.

Des séances d'information ont été organisées par le BAPE le 7 et le 13 octobre dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Dans une publication sur Facebook, le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, s'est réjoui de voir cette étape franchie.

Très bonne nouvelle aujourd’hui il n’y aura pas de BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement . Bravo à toute l’équipe pour votre transparence et votre honnêteté , a-t-il écrit.

Prochaines étapes

L'obtention de permis auprès du ministère de l’Environnement et d’un décret gouvernemental sont donc les dernières étapes avant qu'Apuiat puisse aller de l’avant.

Des autorisations sont attendues au courant des prochains mois par Boralex, qui souhaite lancer les appels d’offres dès le printemps prochain.

Les premiers travaux pour la construction d'une cinquantaine d’éoliennes, près de Port-Cartier, devraient quant à eux commencer dès l’été 2022.

Apuiat est le fruit d’un partenariat entre la nation innue et l’entreprise Boralex.

Les deux partenaires comptent vendre l’électricité produite par ce complexe éolien à Hydro-Québec et partager les revenus.