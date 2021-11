Eau potable contaminée par des engrais issus des eaux usées?

À l’été 2020, la santé de Pascal Goux et de celle de ses animaux se dégrade rapidement. Mes animaux sont tombés malades, moi je suis tombé malade, mais on ne savait pas pourquoi , témoigne Pascal Goux.

Pascal Goux est convaincu que les boues ont contaminé son eau potable. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Il effectue alors plusieurs tests et constate que l’eau de son puits et de son étang est contaminée. Il y a, entre autres, une forte concentration de E. coli et d’entérocoques, et même du plomb. Depuis 2015, ses rapports d’analyses annuels concluaient pourtant jusqu’ici à une excellente qualité d’eau.

« Toutes les eaux ont été contaminées, toutes mes cultures ont aussi été contaminées. On a perdu notre souveraineté alimentaire. » — Une citation de Pascal Goux, citoyen du Canton de Cleveland

Qu’est-ce que sont les MRF?

Les MRFmatières résiduelles fertilisantes sont des résidus industriels ou municipaux comme les boues provenant du traitement des eaux usées (aussi appelées biosolides), les poussières des cimenteries et les cendres de bois. Ces résidus ont des propriétés fertilisantes bénéfiques pour les sols et les cultures. - ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Les matières solides qui se retrouvent dans les toilettes, vidées de leur eau, peuvent être utilisées comme compost en remplacement des engrais traditionnels.

Pascal Goux est persuadé que c’est le dépôt de ces MRFmatières résiduelles fertilisantes dans le champ voisin, à quelques mètres de sa résidence, qui est en cause dans la dégradation de son état de santé.

Les boues qui ressemblent parfois à de la terre noire sont déposées par camion sur les champs, puis épandues. Photo : Radio-Canada / Jacques Lamarche

Qui est responsable?

Pascal Goux se demande pourquoi un dépôt de boues, pourtant autorisé par les autorités, peut causer un incident sanitaire.

Est-ce parce que la distance minimale réglementaire entre les boues et les prises d’eau potable a été abaissée par le gouvernement de 300 à 100 mètres en 2015 ? Ou est-ce parce que certaines normes n’ont pas été respectées par les entreprises impliquées? Il cherche toujours à comprendre.

« Personne ne se sent responsable. Tout le monde pense qu’ils ont suivi les règlements du ministère, puis le ministère, tout ce qu’il me dit, c’est que s’ils reviennent (les entreprises qui épandent les boues), c’est de les appeler » — Une citation de Pascal Goux, citoyen du Canton de Cleveland

Après des mois de démarches à chercher sans obtenir de réponses jugées satisfaisantes, il se résigne maintenant à s’adresser aux tribunaux.

L’UPA invite à la prudence

Pascal Goux n’est pas le seul à être inquiet par l’utilisation des MRFmatières résiduelles fertilisantes . L’Union des producteurs agricoles (UPA) de l’Estrie invite ses membres à la prudence depuis plusieurs années.

On demande à nos producteurs le plus possible de valoriser les fumiers à la ferme afin de fertiliser, tranche le président de l’ UPAUnion des producteurs agricoles -Estrie, Michel Brien. Ceux qui en utilisent, il faut y aller avec précaution, donc ne pas étendre cela sur des pâturages pour être certain qu’il n’y a pas de contaminants qui pourraient rendre les animaux malades.

Le président de l'UPA en Estrie, Michel Brien. Photo : Radio-Canada

Michel Brien croit que plusieurs producteurs pourraient être tentés de se tourner vers ces biosolides pour des raisons économiques. Ce sont des fertilisants qui sont plus économiques, surtout qu’actuellement, il y a une flambée des prix , explique-t-il.

Des experts se font rassurants

Selon plusieurs experts consultés par Radio-Canada, se servir des MRFmatières résiduelles fertilisantes comme fertilisant est un geste socialement responsable, si les normes sont respectées. Cette utilisation permettrait de réduire ainsi les matières qui se rendent aux sites d’enfouissement.

Si on veut, améliorer la qualité de l’environnement, c’est important de réutiliser au maximum les nutriments qui sont dans nos biosolides, ça vient de la nourriture , explique le professeur de chimie environnementale à l’Université de Montréal, Sébastien Sauvé.

« Les normes en place sont correctes. » — Une citation de Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnement à l’Université de Montréal

L’entreprise Englobe, qui valorise les boues municipales, nous a invités à constater l’utilité que peuvent avoir les MRFmatières résiduelles fertilisantes à l’ancienne mine Jeffrey de Val-des-Sources. Il ne s'agit pas de l’entreprise impliquée dans les événements relatés par Pascal Goux.

C’est grâce aux boues provenant des eaux usées, mais aussi des papetières, que l’entreprise parvient à revégétaliser le secteur. Ces matières vont être mélangées et servent à redonner vie au sol, explique Serge Loubier, directeur du développement des affaires chez Englobe. Ça sert de substrat pour soutenir la croissance des plantes.

Englobe mélange différent type de boues selon une « recette » qui permet de revégétaliser le secteur. Photo : Radio-Canada / Joël Provencher

La société a beaucoup plus à gagner à poursuivre la valorisation des boues que de simplement les envoyer à l’enfouissement, soutient M. Loubier. Il y a premièrement un avantage indéniable à ne pas mettre les matières dans les sites d’enfouissement pour prévenir la génération des gaz à effet de serre lors de leur dégradation , explique-t-il, ajoutant qu’il est beaucoup plus économique de valoriser les boues.

Toujours selon M. Loubier, l’encadrement est très rigoureux et ce ne sont pas toutes les boues qui peuvent être valorisées. Des matières qui ont trop d’un certain type de contaminant ne seront pas valorisées, souligne-t-il. C’est important que les gens réalisent que c’est une activité qui est très encadrée.

« Lorsqu’on respecte les règles, il n’y a aucun danger. » — Une citation de Serge Loubier, directeur du développement des affaires, Englobe

Serge Loubier est directeur du développement des affaires à Englobe. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Les contaminants émergents

Si le professeur Sébastien Sauvé juge que les normes sont tout à fait acceptables, il croit tout de même qu’il y a lieu de rehausser la surveillance. Là où il y a besoin d’avoir des gains, c’est dans l’application ou la vérification. La norme est correcte, mais si elle n’est pas toujours suivie, c’est là le besoin d’avoir plus d’inspecteurs , explique-t-il.

D’autant plus qu’une récente étude publiée en octobre 2021, qu’il a menée en France, conclut qu’il y a une forte concentration de contaminants émergents, les composés perfluorés, dans les biosolides. Ces contaminants sont reconnus pour avoir des impacts nocifs pour la santé humaine. Le professeur s’attend à avoir des résultats similaires au Québec.

« On a établi qu’il y a clairement un risque d’avoir plus de perfluorés dans des produits d’origine urbaine qu’agricole. » — Une citation de Sébastien Sauvé, professeur de chimie environnement à l’Université de Montréal

La recherche ne permet pas pour l’instant de démontrer clairement jusqu’à quel point les composés perfluorés dans les boues peuvent ensuite migrer dans les plantes. Il y a une capacité de transfert qui pourrait être inquiétante potentiellement, mais pour cela, on n’a pas beaucoup d’information , précise-t-il.

Pour le toxicologue Sébastien Sauvé, les biosolides sont sécuritaires, mais nécessiteraient d'être mieux encadrés. Photo : Radio-Canada

À l’heure actuelle, il n’y a pas de critères en lien avec les composés perfluorés pour la valorisation des boues, selon Sébastien Sauvé. Il y aurait lieu d’en ajouter lorsque nous aurons suffisamment de connaissances, croit-il.

Il faut avoir beaucoup plus d’informations pour ajouter les perfluorés dans la gamme de ce qui est réglementé et vérifié, affirme-t-il. Il faut savoir jusqu’à combien de perfluorés on peut ajouter dans les boues sans avoir de risque excessif. Il faut qu’on s’assure que le risque est acceptable et pour ça, on n’a pas toutes les informations en ce moment.

Pascal Goux, quant à lui, espère surtout qu’il n’y aura plus d’épandage qu’il juge problématique dans sa municipalité. Il en appelle à une plus grande surveillance de l’État.

Le ministère de l’Environnement n’avait pas répondu favorablement à notre demande d’entrevue au moment de mettre en ligne cet article.