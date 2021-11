COVID-19 : décès d’un autre résident d’un foyer de soins en Nouvelle-Écosse

La nonagénaire souffrait de problèmes de santé sous-jacents, précise le ministère de la Santé.

La province a blâmé une série de rassemblements religieux n’ayant pas respecté les consignes de santé publique à Amherst, à la fin d'octobre, pour la circulation de la COVID-19 dans certaines communautés, notamment au foyer de soins East Cumberland Lodge de Pugwash, où résidait la défunte.

Un autre résident de cet établissement vient d’ailleurs d’être déclaré positif. C’est le 32e résident à être infectés par le coronavirus, et trois d’entre eux sont morts.

Dix membres du personnel sont aussi tombés malades.

Le pasteur de l’église qui avait organisé l’événement religieux de plusieurs jours a été mis à l’amende cette semaine pour avoir contrevenu à la Loi sur la protection de la santé. Le montant des amendes a ensuite été augmenté pour les infractions futures.

Les responsables de santé publique rappellent qu’il existe présentement une transmission communautaire limitée de la COVID-19 à Halifax et dans le nord de la Nouvelle-Écosse.

Une quinzaine d’hospitalisations

À travers la province, le gouvernement provincial a signalé vendredi la découverte de 27 nouveaux cas.

Il y a 15 patients atteints de COVID-19 qui sont soignés dans les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse, vendredi, et sept d’entre eux sont aux soins intensifs.

En tenant compte des gens qui ont contracté la COVID, mais ont depuis été déclarés négatifs, le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique a diminué depuis jeudi, passant de 236 à 223.

Vaccination pour les 5 à 11 ans

Vendredi, Santé Canada a annoncé qu’ après un examen scientifique indépendant complet , les Canadiens âgés de 5 à 11 ans pouvaient désormais recevoir le vaccin Comirnaty des laboratoires de Pfizer et BioNTech contre la COVID-19.

Un peu plus de 80 % des résidents de la Nouvelle-Écosse âgés de 12 ans et plus et admissibles à un vaccin contre la COVID-19 sont considérés comme pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses.

Plus de 84 % des résidents admissibles ont reçu au moins une dose.