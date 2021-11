La vaccination contre la COVID-19 pour les 5 à 11 ans bien accueillie dans la région

C’est une excellente nouvelle. C’est très très très favorablement accueilli. Je suis soulagée aussi. Le personnel enseignant avait hâte que cette vaccination-là soit possible, surtout, surtout pour demeurer en présence avec leurs élèves, pour ne plus qu’il y ait des enfants confinés à la maison. Et surtout qu’il n’y ait plus de fermetures de classes. On ne veut pas vivre ça comme enseignants , a souligné la présidente du syndicat, Nicole Émond.

Des personnes rencontrées à deux pas d'une école de Chicoutimi espèrent que les choses ne traînent pas en longueur. La vaccination devrait d’ailleurs débuter la semaine prochaine, selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Ma fille va être vaccinée elle aussi. On est très ouverts. On a été touchés par la COVID cet été. Elle avait attrapé ça dans un camp de danse. Donc oui ma fille va être vaccinée elle aussi. Enfin la famille sera complètement vaccinée , a témoigné une mère.

C’est important pour contribuer à enrayer la pandémie de COVID. Je pense qu'il y a quand même des conséquences chez les jeunes à la COVID également même si les jeunes sont moins touchés. Pour moi, c’est important de pouvoir les protéger , a poursuivi une autre.

Je suis d’accord avec ça, 100 % d’accord. De même, tout le monde va être plus protégé , a ajouté un grand-père.

Santé Canada recommande que les enfants reçoivent deux doses à trois semaines d'intervalle, mais suggère aux provinces de l'étirer jusqu'à huit semaines.

Pour l'instant, au Canada, l'Agence de la santé publique autorise l'injection de deux doses de 10 microgrammes aux enfants, soit le tiers de la dose de 30 microgrammes administrée aux 12 ans et plus.

Au pays, c'est la première fois qu'un vaccin contre le coronavirus est homologué pour ce groupe d'âge. Dans un communiqué émis vendredi matin, Santé Canada décrit cette étape comme un jalon important dans la lutte contre la COVID-19 .

Selon le reportage de Catherine Gignac