The Franklin Electric lance une première chanson en français

Le groupe de folk montréalais The Franklin Electric, dirigé par Jon Matte, a lancé vendredi son premier extrait en français, C’est plus comme avant. Déjà bien connu dans le milieu anglophone, le collectif pourrait bien se tailler une place dans le cœur du public francophone grâce à cette chanson aux mélodies qui collent au cerveau.

Après 4 albums et près de 450 spectacles qu'il a donnés dans une douzaine de pays, The Franklin Electric n'a plus à établir sa réputation. Le groupe a partagé la scène avec des artistes de renom comme Half Moon Run, Mumford and Sons, Ben Howard, Edward Sharpe et City and Colour.

Le dernier album de la formation, This Time I See It, est sorti plus tôt cette année sur l’étiquette Nettwerk Music, aux côtés de grands noms du folk comme Xavier Rudd et Father John Misty.

La chanson C’est plus comme avant a été écrite en 2019, lors d’un test de son effectué à l'occasion d’une tournée européenne, et Jon Matte y a mis la touche finale deux ans plus tard en y ajoutant la voix de l’autrice-compositrice-interprète Lysandre Ménard.

C'est ma première chanson en français, qui peut être interprétée à la fois comme une sombre histoire d'amour ou celle de changements majeurs, car plus rien n'est comme ce l'était avant , a résumé le musicien dans un communiqué.

The Franklin Electric sera en concert à Ottawa le 27 novembre 2021, à Toronto le 28 avril 2022 et à Montréal, au MTelus, le 5 mai 2022.