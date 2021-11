François Legault ouvert à investir davantage dans le tramway

Le gouvernement du Québec est ouvert à faire sa part, à faire une plus grande part au projet. Donc, ça va faire partie des discussions qu'on va avoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois , a déclaré le premier ministre, vendredi, à l’issue de sa première rencontre officielle avec le successeur de Régis Labeaume.

Les coûts du projet de tramway ont augmenté de 600 millions de dollars. La facture totale avoisine maintenant les 4 milliards.

Avant d’allonger des sommes additionnelles et d’élaborer un nouveau scénario de financement, François Legault a l’intention de regarder en détail les dépassements de coûts constatés par le bureau de projet.

Vous savez, actuellement, le maître d'œuvre, c'est la Ville de Québec, donc, on n'a pas toutes ces informations-là , a-t-il précisé.

Du temps où Régis Labeaume était maire de Québec, le gouvernement Legault avait répété à maintes reprises qu’il n’avait pas l’intention d’injecter un sou de plus dansle projet de réseau structurant de transport en commun.

Pas une capacité illimitée

Le chef du gouvernement a laissé entendre que la Municipalité n’aurait pas nécessairement l’obligation d’assumer les dépassements de coûts à parts égales avec Québec et Ottawa, soit à hauteur de 33,33 %.

« Je comprends que la capacité de la Ville de Québec en financement [...] n'est pas illimitée. Il y a une capacité additionnelle qui est disponible, sûrement, du côté du gouvernement fédéral et du gouvernement du Québec. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre semble également disposé à mettre la main à la poche pour tenir compte des dépassements de coûts que pourraient engendrer les 10 améliorations au projet de tramway que le parti de Bruno Marchand, Québec forte et fière, a proposées durant la campagne électorale municipale.

Ces améliorations incluent notamment l’élimination des fils aériens servant à alimenter le tramway en électricité dans certains quartiers jugés emblématiques ainsi que la réduction du nombre d’arbres devant être abattus le long du tracé.

François Legault (à droite) a rencontré Bruno Marchand (à gauche) en compagnie de Geneviève Guilbault (au centre). Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Avant de prendre un engagement ferme à l’égard de toute contribution additionnelle, François Legault a prévenu que son gouvernement procéderait à une analyse coût-avantage. Il a également rappelé qu’il fallait prendre en considération l’avis du gouvernement fédéral qui, dit-il, doit faire sa part .

Études sur le 3e lien

Le premier ministre a également dit qu’il acceptait de partager avec l’administration Marchand le contenu des études portant sur le projet de tunnel entre Québec et Lévis. Il a ajouté qu'une partie de ces études serait accessible au public au cours des prochains mois, comme l'a demandé le nouveau maire de Québec.

Avant de prendre position sur le troisième lien entre Québec et Lévis, Bruno Marchand et son équipe souhaitent consulter les études gouvernementales par rapport au projet. (Archives) Photo : Gouvernement du Québec

Bruno Marchand a salué l’engagement pris par M. Legault. Tout en affirmant qu’il demandait encore à être convaincu de la pertinence de construire un troisième lien entre Québec et Lévis, le maire a mentionné qu’il lirait les études avec intérêt .

On a nommé nos préoccupations, on a parlé d'étalement urbain. Le premier ministre est très préoccupé par ces questions-là, les impacts environnementaux. On est tous préoccupé à essayer de trouver le meilleur projet. Alors, le travail reste à faire, mais le partage commence et on va voir [...] ce qu'on peut bâtir , a déclaré M. Marchand.

Sincérité

Le nouveau locataire de l’hôtel de ville a dit avoir eu une rencontre vraiment agréable avec François Legault, dont il a salué la vision pour l’avenir de Québec, et la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault.