La Fédération des francophones de Saskatoon fait rimer Remai avec éemi

Visites guidées en français du musée d’art Remai Modern et concert d'éemi : voilà deux des activités que la Fédération des francophones de Saskatoon propose dans les prochaines semaines.

« Au niveau culturel, il se passe pas mal de choses en ce moment à la fédération. » — Une citation de Arnaud Coullaut, directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon

L’auteure-compositrice-interprète éemi prendra la scène du Amigos Cantina samedi soir. C’est son premier spectacle depuis son retour du Festival international de la chanson de Granby, où elle a participé à la demi-finale du Grand Concours Hydro-Québec.

On sait que nos artistes ont souffert pendant la période COVID, et donc dans notre programmation culturelle on a essayé au maximum de les mettre en avant , souligne le directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon, Arnaud Coullaut.

Au Remai en français

« C’est un partenariat inédit. » — Une citation de Arnaud Coullaut, directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon

La Fédération des francophones de Saskatoon met sur pied un projet pilote de visites guidées en français du musée d’art Remai Modern. La Fédération espère tenir des visites sur une base mensuelle, les premiers vendredis du mois.

Il n’y a jamais eu de partenariat entre les francophones de Saskatoon et le Remai, qui est une institution extrêmement importante dans notre ville , souligne Arnaud Coullaut.

« C’est un des lieux phares de la culture à Saskatoon. » — Une citation de Arnaud Coullaut, directeur général de la Fédération des francophones de Saskatoon

Je me dis toujours qu'on a une chance énorme par rapport à la taille de notre ville d’avoir un musée aussi grand, aussi riche, aussi développé , estime-t-il.

Arnaud Coullaut souligne que le partenariat est né d'un désir de connecter la communauté francophone au milieu de l’art contemporain.

Je me suis dit que le meilleur moyen d’y arriver est de commencer avec des visites guidées en français des expos du Remai. On les approchés et ils ont tout de suite accroché.

Jeux-questionnaires musicaux

La Fédération des francophones de Saskatoon prévoit aussi des jeux-questionnaires musicaux le dernier dimanche de chaque mois au Relais. On joue à reconnaître des airs musicaux, des chansons, d'artistes franco, mais pas que, indique Arnaud Coullaut.