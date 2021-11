Un monde virtuel signé Nike dans Roblox

Nikeland comprend notamment des bâtiments inspirés de son siège social, situé à Beaverton, en Oregon, ainsi que des terrains de sports et des arènes où peuvent s’affronter les joueurs et joueuses dans des minijeux.

Sorti en 2006, Roblox est un jeu en ligne multijoueur qui compte plus de 44 millions d’utilisatrices et d’utilisateurs actifs dans le monde, dont la plupart sont des personnes mineures âgées de plus de 7 ans.