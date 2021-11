Votre guide des marchés de Noël de la région

Le plus attendu des petits et grands : Noël dans le Vieux-Aylmer

Tout autour du cabaret La Basoche, les rues du Patrimoine, Broad et Park accueilleront une vingtaine de cabanons abritant divers produits à déguster ou à dévorer des yeux. Véritable institution dans le quartier depuis 1994, le traditionnel défilé du père Noël s’adapte au contexte pandémique pour une version statique. Le 27 novembre, de 16h30 à 20h, des chars décorés, dont celui du père Noël, seront ainsi stationnés sur la rue Principale. Il faudra se munir d’un billet et d’une preuve vaccinale pour découvrir à pied cette parade arrêtée et voter pour son char préféré. Pas de collecte non plus cette année de lettres pour le père Noël, mais ce dernier aura, lui aussi, son cabanon.

Du 26 au 28 novembre et du 3 au 5 décembre