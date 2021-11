Un nouvel incitatif de 1000 $ pour les nouveaux travailleurs dans l’est ontarien

Cette stratégie a pour cible les gens qui se trouvent à l’extérieur des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR).

Le Centre de services à l’emploi de Prescott-Russell (CSEPR), la Société de développement communautaire de Prescott-Russell (SDCPR), l’Alliance des chambres de commerce de Prescott-Russell, la Commission de formation de l'Est ontarien (CFEO) et l’Association d’investissement industriel de Hawkesbury (AIIH) investiront chacun 25 000 $.

Il y a d’autres partenaires qui, officieusement, nous ont confirmé leur contribution équivalant à 25 000 $ , souligne la directrice générale du CSEPRCentre de services à l’emploi de Prescott-Russell , Caroline Arcand. Une éventuelle participation financière des CUPRComtés unis de Prescott et Russell n’est pas écartée.

« On veut faire ce qu’on peut avec les moyens qu’on a pour aider les petites et moyennes entreprises et tous les employeurs de la région. »