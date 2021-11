Urgence climatique : Windsor peut mieux faire

En novembre 2019, le conseil municipal de Windsor a adopté à l’unanimité une déclaration symbolique en lien avec l’urgence climatique dans la ville, et des pas sont faits dans la bonne direction, selon une experte.

Des résidents, des experts en environnement étaient présents pour l’adoption de cette motion grâce à laquelle Windsor rejoignait plus de 400 municipalités à travers le Canada qui avaient déjà sauté le pas.

Deux ans plus tard, des experts considèrent que la Ville peut mieux faire. C’est le cas de Anneke Smit. Elle est professeure de droit à l’Université de Windsor et directrice du Centre juridique de Windsor pour les villes.

En entrevue à CBC, elle a expliqué que Windsor devrait être plus active sur certains changements, agir de manière plus rapide, être pionnière.

Certaines fois [...] nous attendons que les autres municipalités fassent les choses importantes en premier et ensuite nous suivons , a-t-elle indiqué.

« Une des choses que nous voyons dans les autres municipalités, c’est où est-ce que les experts du climat sont placés par rapport au pouvoir de décision. Ça m'a toujours marqué que notre personnel responsable du climat soit essentiellement localisé à l'usine de traitement d’eau, à plusieurs kilomètres de l'hôtel de ville. » — Une citation de Anneke Smit, directrice du Centre juridique de Windsor pour les villes.

Mme Smit pense que le fait de placer ses experts en environnement aussi loin du siège du pouvoir envoie un message sur la priorité que la Ville accorde au climat dans ses processus de décision.

Anneke Smit considère qu'il y a tout de même un certain nombre d'avancées. Photo : Laura DaSilva/CBC

Elle affirme néanmoins que d’importants progrès ont été faits depuis deux ans.

Elle cite notamment le fait que maintenant, chaque fois que le conseil municipal siège avec un rapport de son administration, il y a une section dans le rapport en question qui parle des risques climatiques, les considérations climatiques .

Sur la bonne voie

Anneke Smit note aussi que d’importants travaux structurels ont été accomplis au niveau municipal depuis la déclaration d’urgence même s’il reste encore de nombreuses choses à mettre en place.

Des analyses sur les risques climatiques sont désormais produites, du travail est fait sur les parcs, des partenariats sont mis en place avec la Ville de Détroit, remarque-t-elle.

Lori Newton veut que les résidents soient encouragés à utiliser plus de moyens de transport écologiques. Photo : CBC/Dereck Spalding

Lori Newton note elle aussi des avancées. Elle est la directrice de Bike Windsor Essex et la fondatrice de la Bike Kitchen, un magasin cycliste à but non lucratif de Windsor.

Elle indique que depuis la déclaration de l’urgence climatique, des décisions ont été prises notamment dans le but de faciliter l’utilisation sécuritaire du vélo à Windsor.

L’un des gros accomplissements en matière d’infrastructures cyclistes dans la ville de Windsor c’est le Windsor Drive Project qui a été fait il y a environ deux ans. Cela a facilité l’utilisation du vélo pour se rendre dans les lieux de travail dans certains endroits , explique-t-elle.

« Mais nous savons que la chose la plus importante que nous puissions faire c’est d’encourager les gens à prendre les transports en commun et à être actifs, être actifs dans leur déplacement à travers la ville. En dehors de cela, nous ne voyons pas grand-chose. » — Une citation de Lori Newton, directrice de Bike Windsor Essex

Mme Newton aimerait plus de lumière et de travaux d’entretien sur la piste qui longe la rivière Détroit qui est selon elle très utilisée.

Les femmes en particulier peuvent être inquiètes à l'idée d'être là-bas après le coucher du soleil et le soleil se couche tôt en ce moment , indique-t-elle.

La part des villes

Anneke Smit est à la tête d’un groupe d’étudiants et une équipe de recherche qui travaillent avec 90 municipalités de taille moyenne à travers le pays pour comparer les politiques mises en place.

Elle explique que ses étudiants ont conclu que Windsor est dans la catégorie des villes qui sont en train d’aller dans la bonne direction, mais qu’il y a encore des progrès à faire.

Des progrès qui sont cruciaux et qui doivent intervenir le plus rapidement possible, au niveau des municipalités notamment, selon Alain Normand, expert-conseil en mesures d’urgence.

Les grosses municipalités, les municipalités qui ont des populations plus importantes ont les moyens de se payer des personnes à temps plein, travaillant dans les mesures d’urgence, faisant des évaluations de risque et tout ça, mais les petites municipalités n’ont pas ces moyens-là , explique-t-il.

« Est-ce que Windsor est prête ? Jusqu’à un certain point. Je connais des gens qui travaillent à Windsor en mesures d’urgence. Ils font leur possible, mais encore là, les budgets ne sont pas nécessairement les plus élevés. Il y a toutes sortes de contraintes. » — Une citation de Alain Normand, expert-conseil en mesures d’urgence.

Il pense que les villes, notamment celles qui ne sont pas parmi les plus grandes, doivent trouver les moyens d’investir dans les mesures de prévention.

On a des plans d’urgence et de la planification, de la prévention qui vraiment laissent à désirer, surtout au niveau des petites municipalités , explique-t-il.

Alain Normand pense que les villes, même petites, gagneraient à anticiper les dégâts causés par les changements climatiques. Photo : Avec l'autorisation d'Alain Normand

Pour lui, ces investissements seront à terme salvateurs, puisque les travaux à effectuer après des catastrophes coûtent beaucoup trop cher.