La Fête de la Science part à la découverte des émotions à l’Alliance française

L’exposition, intitulée La découverte de l’émotion, regroupe aussi des vidéos pédagogiques sur le métier de scientifique. L’initiative de ce projet est venue du chercheur et universitaire Jean-Eric Ghia, dans le cadre du Mois de la Science qui a lieu jusqu’au 5 décembre.

Déborah Jourdanne, chargée de projets culturels et communications à l’Alliance française explique qu’ une quinzaine de chercheurs ont collaboré pour produire des photographies et des entrevues filmées .

Cet événement se compose de deux volets, comme l’explique Jean-Eric Ghia : Le premier volet est composé de vidéos enregistrées auprès de chercheurs du Manitoba. On leur a demandé ce qu’était une émotion pour eux, s'ils avaient déjà vécu une émotion au cours de leur recherche. Ils nous ont raconté ce qu’ils vivaient et que nous ne voyons pas dans ces laboratoires .

Le deuxième volet est une exposition de photographies. On est allé voir d’autres chercheurs à qui on a demandé : "avez-vous ressenti une émotion lors d’une découverte scientifique en prenant la photo de votre découverte?" Ce sont ces photos-là que l’on retrouve dans cette exposition , développe-t-il.

Toutes les sciences représentées

Adèle Tourane de l’Alliance française ajoute que l'on peut scanner le code QR des photos avec son téléphone cellulaire et accéder directement aux capsules vidéos des chercheurs .

Pour Jean-Eric Ghia, l’objectif principal est de montrer que la science est un art qui provoque des émotions . L'événement a aussi pour mission de valoriser la science faite par les chercheurs, la partager, montrer que la découverte génère de l’émotion et susciter des vocations chez les jeunes .

L'exposition dure jusqu'au 5 décembre. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Toutes les sciences y sont représentées afin de présenter la diversité des recherches, comme le précise le professeur agrégé. De la recherche sur les animaux en Arctique à la recherche sur les virus, sur la télémédecine ou encore les mathématiques… cet événement permet vraiment de refléter ce qu’il se passe en temps réel dans les laboratoires au Manitoba .

Enfin, les photographies sont aussi là pour générer de la discussion et entamer une réflexion de fond.