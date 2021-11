Championnat canadien : une finale pour sauver la face pour le Toronto FC

Le milieu défensif Noble Okello le dit sans mâcher ses mots en point de presse : ç'a été une année difficile pour Toronto.

Son coéquipier Richie Laryea et lui estiment qu'une victoire contre le CF Montréal au stade Saputo dimanche pourrait permettre de corriger certains maux, des choses qu'on aurait aimé mieux faire .

Le Toronto FC n'a signé que 6 victoires en 34 matchs cette saison. Ses 28 points au classement général constituent le pire résultat de l'équipe après la saison 2012.

C'est l'occasion parfaite pour nous de faire honneur au club parce qu'il mérite d'être dans cette position , précise Laryea en faisant référence à la finale à venir.

Le défenseur latéral ne se voile tout de même pas la face. Il sait que l'équipe gagne ou perd ce week-end, des changements importants pourraient survenir lors de la saison morte. Plusieurs membres de l'effectif torontois seront joueurs autonomes cet hiver et la direction risque d'embaucher aussi un nouvel entraîneur.

C'est la nature du sport professionnel. On ne sait pas qui partira, qui restera. Ce pourrait être le dernier match de certains joueurs avec l'équipe, dit Laryea. Nous devrons tous jouer comme s'il s'agissait de notre dernier match et donner le meilleur de nous-mêmes.

Après avoir entamé la dernière campagne sous la gouverne de Chris Armas, le Toronto FC a été dirigé par Javier Perez à compter du 4 juillet. Ce dernier a reçu l'assurance qu'il serait l'entraîneur-chef jusqu'à la fin de la saison, sans plus. Il ne souhaite pas la victoire pour lui-même cela dit, mais davantage pour le club.

Je ne veux plus qu'on regarde en arrière. On doit regarder devant. Nous n'avons plus que 48 heures (avant la finale). Nous devons être extrêmement concentrés (sur l'objectif) , a-t-il lancé.

Je ne pense pas que cette finale soit une potion magique qui effacera la saison. C'est une finale. Tout le monde, toutes les équipes veulent prendre part à une finale. Pour nous, c'est aussi le dernier match de la saison. Je pense que nous avons une belle occasion de tout laisser derrière nous.

L'entraîneur et ses joueurs s'attendent à un match âprement disputé contre Montréal. L'équipe de la métropole québécoise, qui a remporté la dernière finale en 2019, voudra aussi venger son élimination cruelle à la porte des séries.