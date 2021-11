Le cœur écorché, Adele lance 30

Après 19, 21 et 25, Adele est de retour avec 30, son premier album en six ans. En 12 chansons, la chanteuse britannique de 33 ans raconte les émotions intenses qu'elle a vécues au tournant de la trentaine, une période marquée par son divorce avec le père de son fils.

Le quatrième opus de la chanteuse était attendu de pied ferme par une légion de fans qui n’avaient pas eu grand-chose à se mettre sous la dent depuis la sortie de 25, en 2015, un album qui avait valu à Adele cinq prix Grammy en 2017, dont celui de l’album de l’année.

La Londonienne a lancé le premier simple de l’album, Easy on Me, le 15 octobre dernier, une ballade piano-voix qui aborde son divorce avec Simon Konecki, en 2019. La chanson était accompagnée d’un clip tourné au Québec par Xavier Dolan.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Un album plus diversifié musicalement

Adele est un peu sortie des sentiers battus pour cet album, mais l’ingrédient principal des chansons demeure la voix chaude et cristalline de la chanteuse. On peut y entendre des échos de Judy Garland, notamment sur Strangers By Nature, qui ouvre le bal, ainsi qu’une influence soul et gospel.

C’est également son album le plus personnel, alors qu’elle se présente plus authentique et vulnérable que jamais. Elle va même jusqu’à intégrer des conversations entre elle et son fils, Angelo, sur la troisième chanson, My Little Love. Dans un mémo vocal, on peut l'entendre expliquer au jeune de 9 ans les raisons de son divorce.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le meilleur album de la chanteuse?

À peine est-il sorti que l’album récolte plusieurs éloges, notamment de la presse américaine. Le magazine Rolling Stone lui a donné cinq étoiles, en affirmant que 30 est l’album le plus puissant de la chanteuse jusqu’ici, et ajoutant qu’ Adele n’a jamais sonné aussi féroce .

Le site Vulture, associé au magazine New York, abonde dans le même sens, affirmant que c’est le meilleur album d’Adele et que c’est la musique qu’elle aurait dû faire depuis le début . Même son de cloche dans les pages du Variety, qui présente 30 comme le plus émotionnellement cru, le plus risqué et le meilleur album de l’artiste. Le site d'agrégation Metacritic lui donne 90 sur 100; un score basé sur 13 critiques professionnelles.

La chanson Easy on Me est déjà en première place du palmarès Billboard depuis quatre semaines. Et avec les bons mots suscités par la sortie de l’album, il ne serait pas surprenant qu’Adele reste au sommet encore un bout de temps.

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.