COVID-19 : le nombre de cas actifs a diminué de moitié à Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement provincial signale ce vendredi la découverte de quatre nouveaux cas depuis la publication du précédent bilan, mercredi.

Le nombre de cas actifs connus des autorités de la santé publique a diminué depuis vendredi dernier, passant de 40 à 19.

De plus, la seule personne atteinte de la COVID-19 qui était hospitalisée dans la province il y a une semaine a quitté l’hôpital ces derniers jours. Il n’y a présentement aucune hospitalisation associée au virus.

Vaccination pour les 5 à 11 ans

Vendredi, Santé Canada a annoncé qu’ après un examen scientifique indépendant complet , les Canadiens âgés de 5 à 11 ans pouvaient désormais recevoir le vaccin Comirnaty des laboratoires de Pfizer et BioNTech contre la COVID-19.

D'après les plus récentes données provinciales sur la vaccination, publiées le 18 novembre, il y a 89 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador âgés de 12 ans et plus et admissibles à un vaccin contre la COVID-19 qui sont considérés comme pleinement vaccinés, c’est-à-dire qu’ils ont reçu deux doses.

Plus de 94 % de la population admissible a reçu au moins une dose.