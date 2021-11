Grand retour du père Noël dans les centres commerciaux

Après avoir été confiné au Pôle Nord l'an dernier, le père Noël fait son grand retour en chair et en os dans plusieurs centres d'achat dès samedi.

Les tout-petits ne pourront toutefois pas s’asseoir sur les genoux du sympathique barbu. Ils devront se tenir derrière une baie vitrée ou à distance. Plusieurs établissements ont d’ailleurs décidé de renouer avec une formule virtuelle, comme ce fut le cas l’an dernier.

Aux Galeries de la Capitale, à Québec, les gestionnaires espèrent que la présence du père Noël attirera les familles en grand nombre.

[L’année dernière], l'absence du père Noël s'est fait sentir, mentionne la directrice marketing du centre commercial, Lise-Andrée Roy. Il y avait beaucoup moins d'enfants dans les corridors.

Aux Galeries de la Capitale, les enfants seront séparés du père Noël par un panneau de plexiglas. Photo : Radio-Canada

Bon an mal an, Saint-Nicolas attire, selon Mme Roy, entre 10 000 et 12 000 personnes. En 2020, en raison de la pandémie, l’achalandage était loin d’être au rendez-vous.

Au centre commercial Fleur de Lys, où les enfants pourront échanger avec le célèbre bonhomme à la barbe blanche en gardant leur distance, la directrice Catherine Berthiaume espère que l’ambiance des Fêtes redonnera le goût aux clients de délaisser l’achat en ligne au profit du magasinage en boutique.

« C'est le gros défi, de sortir les gens de leur confortable salon. » — Une citation de Catherine Berthiaume, directrice du centre commercial Fleur de Lys

Où et comment voir le père Noël? Fleur de Lys : présentiel (pas de réservation)

Galeries de la Capitale : présentiel (avec réservation)

Galeries Chagnon : en virtuel (avec réservation)

Laurier Québec : en virtuel (avec réservation)

Petit Champlain : pas de père Noël

Achalandage et pénuries

Même si l’achat en ligne demeure populaire, les clients sont déjà de retour en grand nombre dans les magasins. Aux Galeries de la Capitale, la folie des Fêtes a commencé près d’un mois plus tôt qu’à l’habitude.

On a entendu partout parler des pénuries qui pouvaient avoir pour le temps des Fêtes. Les gens arrivent déjà depuis quelques week-ends avec des listes de cadeaux. C'est débuté un peu plus tôt cette année , note David Rancourt, directeur de la boutique Best Buy.

Malgré les craintes reliées à l’approvisionnement mondial de marchandises, les étagères débordent chez ce détaillant d’articles électroniques. Même chose chez Sports Experts, où le spectre d’une pénurie a poussé les clients à devancer leurs achats de Noël.

On a plein de stock, mais il y a un engouement spécial , remarque la responsable du magasin, Marie-Ève Gervais.

La responsable du magasin Sports Experts des Galeries de la Capitale, Marie-Ève Gervais Photo : Radio-Canada

Celle-ci donne souvent un coup de main à ses employés aux caisses. Son équipe réduite peine à répondre à la demande qui risque de continuer à croître à l’approche du 25 décembre.

On a besoin de personnel, on est toujours à la recherche, lance-t-elle. On a vraiment besoin d'aide pour le temps des Fêtes!

Les aubaines du Vendredi fou, le 26 novembre, risquent d’ailleurs de faire bondir l’achalandage dans les rayons et de décupler le travail des équipes sur le plancher.

À lire aussi : Vendredi fou et pandémie : des retards de livraison et des ruptures de stock à prévoir

Ouverture tardive repoussée

La pénurie de main-d'œuvre est si largement répandue chez les détaillants que de nombreux centres commerciaux ont dû se résigner à repousser la période d’ouverture tardive de deux semaines. Traditionnellement, à partir du 1er décembre, les commerces et les centres commerciaux ouvrent leurs portes jusqu’à 21 h du lundi au mercredi.

On a décidé de donner le maximum de support à nos détaillants et de plutôt reporter cette ouverture jusqu'à 21h au 13 décembre , mentionne Lise-Andrée Roy.