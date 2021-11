La contestation de Shelly Glover sera entendue par le tribunal le 23 décembre

La cour accepte d’entendre la contestation des résultats de la course à la direction du Parti progressiste-conservateur (PC) déposée par la candidate Shelly Glover. Une audience est prévue le 23 décembre.

Vendredi, le juge James Edmond de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a décidé de la date de cette audience avec l’approbation des parties en présence. L’audience de décembre devrait se dérouler en personne et durer une journée.

Elle sera vraisemblablement diffusée en direct, ce qui sera confirmé lorsque le tribunal recevra une demande formelle des médias. Ni les avocats de Shelly Glover ni ceux de Heather Stefanson ou du Parti progressiste-conservateur ne s’y opposent.

Le juge a indiqué que la télédiffusion est justifiée puisque le résultat de la cause est d’intérêt public pour tous les Manitobains.

Après avoir au départ remis en question la compétence de la Cour pour trancher ce litige, le PCParti progressiste-conservateur du Manitoba a finalement décidé d’accepter que le tribunal se penche sur cette question dans des documents déposés lundi.

Dans ces documents, les avocats indiquent qu’un conflit prolongé pourrait nuire à la réputation du PCParti progressiste-conservateur du Manitoba .

Bien que la demanderesse et la défense soient d’accord pour accorder à la Cour la compétence dans cette affaire, le juge Edmond a tenu à fournir les raisons pour lesquelles il croit qu'elle est en effet compétente.

Il a expliqué que l’audience du 23 décembre ne sera pas un dépouillement ou un examen judiciaire de l’élection à la direction du PCParti progressiste-conservateur du Manitoba . Il s’agira plutôt de décider s’il y a eu infraction à la constitution, aux règles ou aux procédures du parti.

Par ailleurs, Shelly Glover et le PCParti progressiste-conservateur du Manitoba sont aussi d’accord pour accorder à la vainqueure de l’élection et actuelle première ministre, Heather Stefanson, un statut d'intervenante dans cette cause.

Le président du comité de sélection de chef du parti, George Orle, a été ajouté comme défendeur, avec son approbation.

Heather Stefanson a remporté l’élection interne à la direction du PCParti progressiste-conservateur du Manitoba le 30 octobre, avec 363 voix d’avance sur Shelly Glover.

Dans sa plainte, Mme Glover affirme que le nombre total de votes a fluctué le jour du scrutin et que le parti n'a pas été en mesure de garantir la sécurité des bulletins de vote.

Elle souhaite que la justice invalide les résultats et ordonne une nouvelle élection.