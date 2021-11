Le Toronto FC embauche Bob Bradley comme entraîneur-chef

Bradley est le 12e entraîneur-chef de l'histoire du club. Il occupera aussi les fonctions de directeur sportif.

Il succède ainsi à Javier Pérez, qui avait pris la relève de Chris Armas, nommé entraîneur-chef en début d'année, mais congédié après 11 matchs seulement à la barre de l'équipe.

L'équipe a procédé à l'annonce de son embauche quelques heures avant la tenue du bilan de l'une des pires saisons de son histoire. En 2021, le Toronto FC n'a gagné que 6 de ses 34 matchs, a pris l'avant-dernier rang au classement général de la MLSMajor League Soccer et n'a remporté aucune des compétitions auxquelles il a pris part.

Nous entrons dans une saison morte extrêmement importante et nous savons que notre équipe a besoin d'une refonte importante. Bob a l'expérience d'avoir assemblé des équipes et de les avoir menées à performer. Il comprend les attentes et les exigences du TFC et il est prêt pour ce défi , a indiqué le président du Toronto FC, Bill Manning, dans un communiqué.

Bradley est le premier entraîneur à camper un rôle de direction avec le Toronto FC depuis le départ de Greg Vanney, en 2020. Ce dernier était aussi directeur technique. En 2021, le DG Ali Curtis avait choisi de prendre ces responsabilités. Il a quitté le TFC lundi.

Un impressionnant bagage d'expérience

Bob Bradley a été entraîneur aux États-Unis, en Égypte, en Norvège, aux Pays-Bas et en Angleterre. Photo : Associated Press / Tim Ireland

Bob Bradley compte plus de 20 ans d'expérience comme entraîneur-chef dans le monde du soccer.

En MLSMajor League Soccer , il est le troisième entraîneur pour le nombre de victoires. Il a déjà gagné la Coupe MLS (1998), le Supporters' Shield (2019), remis aux champions de la saison, et la Coupe US Open (1998, 2000), remise aux champions des États-Unis.

Bradley a été le premier entraîneur-chef du Fire de Chicago. Il a aussi piloté les Metrostars de New York (devenus les Red Bulls de New York), Chivas USA et plus récemment le Los Angeles FC, avec lequel il a écrit plusieurs pages d'histoire.

En MLSMajor League Soccer , il a été nommé entraîneur-chef de l'année à trois reprises, soit en 1998, 2006 et 2019.

Bob Bradley a aussi dirigé des équipes en Europe. Il a été aux commandes d'une équipe en Norvège (Stabæk), d'une en France (Le Havre), puis d'une au Royaume-Uni (Swansea). Avec cette dernière, en 2016, il est d'ailleurs devenu le premier Américain à diriger une équipe de la Première ligue anglaise.

Il a aussi dirigé les équipes des États-Unis et de l'Égypte.

De nouveau l'entraîneur de l'équipe de son fils

Bob Bradley a déjà dirigé son fils Michael, avec les MetroStars de New York et avec l'équipe nationale américaine. Photo : Getty Images / Michael Regan

Bob Bradley a dirigé son fils Michael, le capitaine du Toronto FC, à quelques reprises au cours de sa carrière.

Il était l'entraîneur-chef des MetroStars lorsque Michael y a joué la première saison de sa carrière professionnelle. Il l'a aussi eu sous ses ordres avec l'équipe nationale américaine de 2006 à 2011.

Ces dernières années, Michael Bradley n'a d'ailleurs jamais caché qu'il aimerait jouer pour son père d'ici la fin de sa carrière.

L'oncle de Michael et le frère de Bob, Jeff Bradley, est aussi le directeur des communications du Toronto FC.