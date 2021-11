Efficacité Manitoba rate ses cibles de réduction d’utilisation d’énergie

La société vise à réduire la consommation d’électricité de 1,5 % et celle de gaz naturel de 0,75 % chaque année. Or, dans le cas de l’électricité, elle a atteint seulement 69 % de sa cible de réduction (soit 227,4 gigawatts-heures). Et dans le cas du gaz naturel, elle a atteint 60 % de sa cible de réduction (soit 7 millions de mètres cubes), indique-t-elle dans un communiqué.

La vice-présidente du rendement d’entreprise et de l’engagement, Dori Chudobiak, affirme que la pandémie, qui a commencé peu avant l’exercice financier 2020-2021, est responsable des cibles ratées.

Les habitudes d’utilisation de l’électricité ont changé alors que davantage de Manitobains restaient à la maison, et les clients potentiels de la société d’État étaient préoccupés par des enjeux comme leur santé, soutient Mme Chudobiak.

Malheureusement, les Manitobains n’étaient pas prêts à participer en raison de ces chamboulements , poursuit-elle.

Efficacité Manitoba n’est pas pénalisée pour avoir raté ses cibles.

La société d’État a été créée par le gouvernement progressiste-conservateur dans le cadre de la Loi sur la Société pour l’efficacité énergétique du Manitoba, afin de répondre au conflit inhérent entre le fournisseur d’énergie, Hydro-Manitoba, et son programme de conservation d’énergie.

Efficacité Manitoba offre une série de programmes aux propriétaires de maisons, de commerces et aux communautés. En 2020-2021, elle a seulement dépensé 43 % de son budget annuel de plus de 60 millions de dollars.

Il ne s’agit pas juste de dépenser de l’argent pour dépenser de l’argent. La sous-utilisation du budget est directement liée à la participation aux programmes , explique Dori Chudobiak.

Elle ajoute qu’Efficacité Manitoba a ajusté certains programmes pour sa deuxième année, en ajoutant notamment un programme pour permettre aux entreprises d’acheter des ampoules efficaces.

Dans une déclaration, la ministre de la Conservation et du Climat, Sarah Guillemard affirme qu’elle a confiance que la société d’État atteindra ses objectifs sur le long terme.

8e au Canada

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique sur les dossiers concernant Hydro-Manitoba, Adrien Sala, déclare que le gouvernement agit trop lentement en ce qui concerne la conservation de l'énergie.

Il cite le bulletin de notes annuel publié jeudi par l’organisme Efficacité énergétique Canada, qui classe le Manitoba au huitième rang des provinces canadiennes.

Tout en tenant compte des défis liés à la pandémie, ce document indique que le gouvernement du Manitoba utilise encore le Code national de l’énergie du Canada de 2011 et ne promeut pas suffisamment l’achat de véhicules électriques ainsi que le transport actif.