Pas de nouvelle usine d’Unipêche M.D.M à Paspébiac

Annoncé en 2012, le projet de construction a été mainte fois repoussé au fil des dernières années, notamment en raison des exigences environnementales. Aujourd’hui, il est bel et bien remis aux calendes grecques.

Le directeur général du Groupe Unipêche, Gino Lebrasseur, indique que les délais ont fait exploser les coûts de construction.

« Plus le temps passait, plus les coûts augmentaient. On est parti d’un projet initial de 27 M$ qui est passé à près 60 M$, selon la dernière mise à jour. Ça a plus que doublé! » — Une citation de Gino Lebrasseur, directeur général du Groupe Unipêche

Selon M. Lebrasseur, la décision de rénover l’usine actuelle, plutôt que de construire un nouveau bâtiment est une décision d’affaires et un bon compromis .

Si on faisait le projet avec des dépassements de coûts du double, ça aurait pu mettre fin aux activités de l’entreprise, admet le directeur général. L’objectif, c’est de continuer les opérations et de contrôler ce qu’on peut contrôler en business aujourd’hui, ça évolue tellement rapidement. La mise à jour de l’usine actuelle est plus facile à contrôler et permet d’assurer une meilleure poursuite des activités.

Le Groupe Unipêche a pris la décision de procéder à la réfection de l'usine actuelle, plutôt que d'en construire une nouvelle (archives). Photo : Radio-Canada

Tout n'est pas perdu

Gino Lebrasseur explique que les nombreuses démarches effectuées au cours des neuf dernières années auprès de consultants, de firmes d’ingénieurs, d’équipementiers et de partenaires financiers dans le but de construire une nouvelle usine ne sont pas vaines pour autant.

Tout ce qu’on a fait n’est pas un travail perdu , souligne M. Lebrasseur. On transpose tout le travail fait dans l’usine actuelle pour la mettre à niveau.

Le directeur général du Groupe Unipêche, Gino Lebrasseur, affirme que les plans et devis réalisé en vue de construire une nouvelle usine seront utiles pour la réfection des infrastructures en places (archives). Photo : Radio-Canada / /CBC

M. Lebrasseur assure que les infrastructures actuelles sont adéquates pour donner une deuxième vie à l’usine.

Dans le passé, investir dans l’usine actuelle était plus coûteux que de construire une nouvelle usine, mais avec l’augmentation des coûts qu’on voit là, ce n’est plus la même chose , souligne-t-il. L’usine actuelle est quand même très bien.

La mise à niveau des installations va s’articuler autour de l’automatisation et de l’amélioration des chaînes de production. Avec la main-d’œuvre qui est de plus en plus rare, le but est de mettre à niveau l’usine en automatisant certaines lignes de production pour améliorer l’efficacité et voir comment on peut mieux utiliser nos employés dans des postes stratégiques , explique Gino Lebrasseur.

Le Groupe Unipêche assure que l'abandon du projet de construction ne compromet pas le maintien des 225 emplois de l'usine de Paspébiac (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Lebrasseur assure que ce changement de cap ne compromet aucun des 225 emplois de l’usine.

La construction d’un nouvel entrepôt sur le terrain qui devait accueillir l’usine neuve est envisagée, dans le but de libérer de l’espace dans le bâtiment actuel.

Le Groupe Unipêche n’a pas voulu s’avancer sur les coûts liés à la réfection des infrastructures en place. On parle de quelques millions de dollars, mais on est encore à l’étape de validation des coûts , s’est contenté de dire Gino Lebrasseur.

Le financement de Québec toujours au rendez-vous?

Au moment de l’annonce de la construction de la nouvelle usine en 2012, Québec avait octroyé un prêt sans intérêt de 9 millions de dollars et un prêt avec intérêts de 4,5 millions. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ( MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec ) avait de son côté versé une subvention de 1,9 million de dollars.

La direction change ses plans, mais assure qu'aucun emploi ne sera perdu (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Avant que Groupe Unipêche M.D.M. ne confirme son recul concernant la construction d’une nouvelle usine, Radio-Canada a interpellé Investissement Québec pour savoir si ces sommes étaient toujours accessibles, près de 10 ans après l’annonce.

La réponse d’Investissement Québec laisse croire que les prêts octroyés par le gouvernement provincial seront à renégocier, étant donné que la nature du projet a été modifiée.

L’offre gouvernementale tient toujours, sous réserve que le projet soit substantiellement conforme à celui présenté en 2012 et que les conditions prévues lors de l’approbation de l’intervention soient respectées par l’entreprise , a indiqué la directrice principale aux médias et affaires gouvernementales d’Investissement Québec, Isabelle Fontaine.

Le Groupe Unipêche veut mettre à niveau les lignes de production de l'usine de Paspébiac, dans le but d'optimiser davantage d'opérations (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

De plus, il est déjà clair que l’aide financière de 1,4 million provenant du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec n’est plus disponible puisque le projet de construction n’a pas été réalisé avant l’échéance de la convention d’aide en 2017.

Le Groupe Unipêche avait présenté une nouvelle demande d’aide financière de 750 000 $ en 2017, mais l’entreprise a finalement seulement encaissé 200 000 $ pour l’acquisition d’équipement, avant l’échéance de cette deuxième convention d’aide. Aucune somme n’a été versée pour la construction de la nouvelle usine.

Gino Lebrasseur se fait avare de commentaires concernant les pourparlers avec le gouvernement du Québec sur le maintien du financement. Je ne peux pas m’avancer, je tiens à garder certaines choses confidentielles avec nos partenaires financiers , dit-il. Je suis sûr qu’on va arriver à s’entendre sur les investissements à faire, nos objectifs sont en lien avec ceux du gouvernement.

Le maire veut rencontrer le Groupe Unipêche avant de commenter

Informé par Radio-Canada que la construction d’une nouvelle usine n’aura pas lieu, le nouveau maire de Paspébiac, Marc Loisel, a mentionné qu’il préférait attendre de rencontrer les dirigeants du Groupe Unipêche avant de commenter.

Le Groupe Unipêche et la Ville de Paspébiac veulent travailler de concert pour le développement du site historique dans lequel se trouve l'usine (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Il a tout de même précisé son intention de travailler de concert avec l’entreprise, en fonction de sa décision d’affaires. La porte est grande ouverte pour des discussions dans l’intérêt de tous , affirme Marc Loisel. Ce qui est important, c’est de respecter les orientations de l’entreprise et de travailler dans la même direction afin de créer une synergie pour le développement du banc de pêche de Paspébiac.

Le directeur général du Groupe Unipêche a aussi fait part de sa volonté de rencontrer le nouveau conseil municipal de Paspébiac, constitué de sept nouveaux élus.