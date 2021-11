Rappel de graines de sésame distribuées en Saskatchewan et en Ontario

Les produits contaminés, selon les résultats de tests, ont été distribués en Saskatchewan et en Ontario.

En Saskatchewan, les graines de sésame à l’origine du rappel sont étiquetées sous les noms de Greenboy Foods et Dad’s Organic Market.

Les graines de sésames biologiques Greenboy Foods font partie des produits rappelés par l'ACIA. Photo : Agence canadienne d’inspection des aliments

Du côté de l’Ontario, le produit concerné est le Organic Sesame Seeds White de la marque Kelly’s.

Mise en garde

L’ACIA L’agence canadienne d’inspection des aliments met en garde contre les aliments contaminés. L’Agence indique que si la salmonelle n’est pas nécessairement visible et n’a pas nécessairement d’odeur, c'est une bactérie qui peut rendre malade.

Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut causer des symptômes de courte durée tels que de la fièvre, des vomissements, des maux de tête, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.

Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est plus faible peuvent contracter des maladies plus graves.

Que faire dans la situation?

L’ACIAL’agence canadienne d’inspection des aliments conseille aux personnes qui croient avoir été malades après la consommation des graines de sésame de communiquer avec leur professionnel de la santé.

Elle recommande aux gens de vérifier s’ils ont le produit à l’origine du rappel à la maison, de ne pas le consommer puis de le jeter ou de le rapporter à l’établissement où il a été acheté.

L’ACIAL’agence canadienne d’inspection des aliments mène une enquête sur la sécurité alimentaire qui pourrait entraîner le rappel d’autres produits.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé jusqu'ici.