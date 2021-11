Inondations : la C.-B. critiquée pour ne pas avoir utilisé son système d’alerte

En comparaison, l’Ontario a utilisé un système semblable plus de 200 fois au cours des deux dernières années, principalement pour des alertes Amber et des avis de tornades. L’Alberta en a envoyé 80. La Saskatchewan en a envoyé 101 au cours de la même période.

La stratégie de la Colombie-Britannique est d’utiliser le système Alert Ready pour les tsunamis, et non pour les autres désastres qui l’ont affligée, notamment les vagues de chaleur qui a fait plus de 500 morts, l’incendie qui a ravagé Lytton ou encore les inondations qui ont détruit des routes.

La décision est prise « sur le terrain »

Une alerte a pourtant presque été envoyée à Abbotsford mardi, mais la municipalité touchée par l’inondation de Sumas Prairie a refusé.

Mercredi, le maire Henry Braun a expliqué pourquoi il n'avait pas déclenché le système d'alerte à l'échelle de la municipalité de 160 000 personnes. Nous avons pris la décision [...] de contacter directement les 300 résidents de Sumas Prairie .

La décision de ne pas utiliser le système Alert Ready a été critiquée par des habitants dans les réseaux sociaux.

Ce genre de décision revient aux experts sur le terrain, pas aux experts sur Twitter , se défend le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth.

De plus dit-il, le système ne peut pas fonctionner dans des endroits sans couverture de téléphone portable, qui sont nombreux dans la province.

Critiqué à l’Assemblée législative par les partis d’opposition, le ministre a affirmé que la province compte utiliser le système d'alerte au printemps et à l’été prochain lors de la saison des feux de forêt.

La chef du Parti libéral, Shirley Bond, juge que l’échéancier est trop long. Ce n’est tout simplement pas suffisant.

Avec des informations de Justin McElroy et Rhianna Schmunk