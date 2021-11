Nouvelle usine pour Bois ouvré Beauceville après l’explosion mortelle

L’entreprise Bois ouvré Beauceville construira une nouvelle usine deux mois après la tragique explosion qui a tué trois hommes et détruit ses installations. La compagnie veut ainsi aider ses employés endeuillés et remettre au goût du jour son usine.

Il y a des gens qui nous ont signifié qu’ils trouveraient ça dur de retourner travailler dans l’usine , indique Nicholas Drouin, en entrevue à l’émission matinale Première Heure.

Le copropriétaire de l’important employeur de Beauceville explique que ses partenaires et lui tiennent à respecter le processus de deuil de leurs employés, dont 10 ne sont toujours pas revenus au travail.

Il y en a pour qui ça va bien, il y en a d’autres pour qui ça va moins bien. [...] On respecte ces étapes-là, c’est important pour nous et c’est important pour les gens , soutient M. Drouin.

Images de la scène de l'incendie à l'usine de Beauceville en septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

Le 20 septembre, une explosion provoquait un grave incendie dans les installations de l’entreprise de la Beauce. Trois hommes y perdaient la vie: Mario Morin, Jean Lachance et Martin Roy.

Ces derniers étaient d’ailleurs morts en héros dans les circonstances selon des proches.

« Il y a encore des gens qui vont marcher sur le site pour se souvenir de nos travailleurs qui sont disparus » — Une citation de Nicholas Drouin, copropriétaire, Bois ouvré Beauceville

Honorer les travailleurs disparus

Les dirigeants de Bois ouvré Beauceville considèrent honorer la mémoire des travailleurs disparus dans la nouvelle usine. Aucune décision définitive quant à la forme de cet hommage n’a été prise pour l'instant.

On aimerait ça avoir quelque chose de permanent, de respectueux et de sobre, à l’image des gars. Mais on va respecter ce que les familles veulent aussi , dit M. Drouin.

Les trois victimes de l'incendie : Mario Morin, Jean Lachance et Martin Roy Photo : Facebook

Reconstruire pour préserver l’entreprise

Le copropriétaire de Bois ouvré Beauceville veut aussi assurer la pérennité de l’entreprise dans le secteur.

C’était important de rester à Beauceville , explique M. Drouin.

La moitié de l’usine bâtie il y a environ 40 ans a été détruite par l’explosion du 20 septembre.

Un nouveau terrain dans le parc industriel de Beauceville a donc été acquis par l’entreprise, qui compte rebâtir sur la 181e rue.

‘’On était dans un quartier qui était presque résidentiel, ça devenait un peu plus difficile de reconstruire une bâtisse’’, estime M. Drouin, quant à la nécessité de relocaliser l’usine.

Nicholas Drouin, copropriétaire de Séchoirs de Beauce / Bois Ouvré, à Beauceville Photo : Radio-Canada

Le nouveau secteur de Bois ouvré Beauceville sera donc mieux adapté.

C’est une industrie, on émet du bruit, on travaille jour et nuit , résume M. Drouin.

Une rencontre avec tous les employés a eu lieu jeudi pour les informer des futurs plans de l’usine.

Bonne nouvelle selon le syndicat

François Cardinal, du Syndicat des Métallos, qui représente les travailleurs de l'usine, parle d'emblée d'une bonne nouvelle .

Ils [les travailleurs] avaient hâte d'avoir la confirmation qu'il y aurait reconstruction , affirme-t-il.



M. Cardinal salue aussi la décision des dirigeants de reconstruire à Beauceville, mais sans pour autant utiliser les mêmes installations.



Je pense que ça peut faire une certaine coupure et un nouveau départ , explique-t-il, en faisant référence à certains travailleurs qui n'ont pas été capables de retourner sur le site depuis le drame.

L’usine devrait être prête au printemps 2022.

Enquête sur l’accident Le rapport de la CNESST au sujet de l’accident de septembre est toujours attendu. Évidemment, on va suivre les recommandations, c’est clair et net. On n’est pas en affaires pour vivre des choses comme ça , commente M. Drouin.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie