Trucs pour rendre son épicerie de Noël plus écologique

1. Diminuer sa consommation de viande

La production de viande entraîne une empreinte carbone considérable. Cette année, pensez à intégrer des plats végétariens à votre menu. Une panoplie de produits et de recettes sont accessibles pour cuisiner un repas du réveillon tout aussi appétissant, sans les effets néfastes de la viande sur l’environnement.

2. Privilégier les achats locaux

Les producteurs locaux sont de précieux alliés quand on souhaite réduire son impact climatique. En décembre, profitez des marchés de Noël pour aller à leur rencontre et essayer leurs aliments. Acheter local, ça minimise les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des produits, en plus d’assurer le respect des normes canadiennes sur l’utilisation des pesticides.

3. Éviter le gaspillage alimentaire

Avec la frénésie du réveillon, il est facile de tomber dans l’excès et d’acheter plus de nourriture que nécessaire. Il faut donc s’assurer de rester réaliste et d’éviter d’en faire trop. Pensez à réduire les portions pour empêcher que la moitié des assiettes ne se retrouvent à la poubelle ! Bien sûr, on propose aux plus gourmands de se resservir.

4. Choisir des aliments biologiques

En optant pour le bio, vous choisissez des aliments sans pesticides, herbicides chimiques, fertilisants de synthèse ou semences d’OGM. Pour l’épicerie du repas de Noël, on cherche dans les allées le logo de Bio Québec afin de s’assurer de faire les meilleurs choix pour l’environnement.

5. Bouder le suremballage

Plusieurs trucs faciles à appliquer sont idéals pour réduire l’emballage superflu : apporter vos propres sacs réutilisables pour les fruits et les légumes, éviter les formats individuels, sélectionner les aliments dont l’emballage se récupère ou se recycle et prioriser les produits en vrac.

6. Découvrir un épicier zéro déchet près de chez vous