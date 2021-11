Marché immobilier : choisir de s’éloigner des grandes villes pour s’établir en région

Le marché immobilier surchauffe depuis plus d’un an au Nouveau-Brunswick, alors que plusieurs Canadiens choisissent de s'y établir. L’attrait des centres urbains, comme le Grand Moncton, est toujours bien présent, mais certains acheteurs ont envie de calme, ce qui revitalise les communautés rurales.

C’est le cas de Luc Doucette et de sa conjointe Geneviève Louise Latour, qui ont récemment quitté Montréal. Ils ont choisi la communauté de Rogersville pour s'établir et se lancer en affaires.

Ils ont ouvert un café social et écoresponsable à la gare de Rogersville.

Luc Doucette et sa conjointe Geneviève Louise Latour ont ouvert un café à la gare de Rogersville. Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

Luc a toujours voulu revenir en Acadie, avec un objectif bien précis. C’était de déménager chez nous, mais c’était avec un but de faire quelque chose qui allait avoir un impact positif sur la communauté.

Luc Doucette se sent près de sa communauté depuis son déménagement et affirme qu’il voulait offrir aux gens un endroit pour se rassembler et pour socialiser.

Louis Doucette voulait revenir en Acadie et contribuer à la vitalité de sa nouvelle communauté. Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

Moi je voulais acheter dans une région rurale premièrement parce que le marché immobilier était beaucoup moins cher, mais aussi parce que des fois c'est pas assez servi, les régions rurales. On se disait qu’il n’y a pas de raison que Rogersville ne pourrait pas recevoir un bon café spécialisé et aussi il y a un gros besoin ici de briser l’isolement , affirme Luc Doucette.

L’attrait de la ruralité

Plusieurs Canadiens choisissent le Nouveau-Brunswick, car le marché immobilier est plus avantageux et les maisons sont moins dispendieuses que dans les grands centres urbains du pays. Mais de plus en plus d’acheteurs choisissent de s’éloigner des grandes villes et de s'établir dans de plus petites communautés.

Claude Bastarache est agent immobilier dans la région du sud-est de la province. Comme plusieurs de ses collègues, il remarque l’intérêt grandissant des acheteurs pour des maisons à l’extérieur des grandes villes.

« Toutes les semaines, ça appelle, ils cherchent des maisons! » — Une citation de Claude Bastarache, agent immobilier

On a remarqué que [beaucoup] de monde qui s’en vient par ici [...], moi j’ai beaucoup d’appels qu’ils veulent s’établir à 35 minutes de Moncton , lance Claude Bastarache.

L'agent immobilier Claude Bastarache remarque que de plus en plus de gens veulent acheter une maison à l'extérieur du Grand Moncton. Photo : Radio-Canada / Guy R. Leblanc

L’agent précise que certains sont aussi prêts à s’éloigner encore davantage du Grand Moncton, pour profiter des petites communautés et de tout ce qu’elles ont à offrir.

Claude Bastarache ajoute que le marché immobilier de ces municipalités est en plein essor et plusieurs maisons se vendent plus cher qu'avant, au grand bonheur des vendeurs.

Geneviève Louise Latour soutient que son déménagement est un peu un retour aux sources. Pour elle, les régions rurales offrent une qualité de vie incomparable et où le dynamisme de ces communautés est grandissant.

Rogersville c’est vraiment la place pour des idées progressives, radicales. Moi je vois ça comme un conseil de village qui est féministe. Dans un milieu rural, tu as accès à la nature, les gens sont proches, même si nous on vient de l'Ontario on sent qu’on fait partie de la communauté, puis il y a vraiment la possibilité de changer les choses , lance Geneviève Louise Latour.

Geneviève Louise Latour apprécie le dynamisme de sa nouvelle communauté. Photo : Radio-Canada

Selon elle, les gens ont réévalué leurs priorités et recherchent les bienfaits des petites communautés.

Avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus comptent, qu’est-ce qui est important dans ma vie? Est-ce que c’est le rythme de folie que le milieu urbain peut m’apporter ou c’est d’être bien où je suis, comme je le disais l’accès à la nature, maintenant que l’on peut travailler à la maison , ajoute-t-elle.

« Je pense qu’on est en train de changer la vision de la ruralité comme un endroit qui peut mettre de l’avant des choses que les grandes villes ne sont pas capables de faire. » — Une citation de Geneviève Louise Latour

La relève s’en vient!

Comme le voulait Luc Doucette, son café est devenu un endroit où les résidents peuvent discuter et se rencontrer. Il a même entendu parler de la bonne nouvelle du village.

On m’a dit cette semaine qu’il y avait 22 nouveaux nés cette année à Rogersville! [...] On voit qu’il y a des jeunes qui commencent à s’installer avec leurs petites familles, donc ça fait du bien!

À cela s’ajoutera le premier enfant de Luc et Geneviève qui se pointera le bout du nez très bientôt.

D’après le reportage de Jérémie Tessier-Vigneault